Survivor 2026 liveblog, săptămâna 8. O nouă etapă încărcată de provocări și jocuri cu miză importantă

Survivor. Faimoși vs Războinici continuă cu o săptămână încărcată de momente importante. Show-ul suprem al supraviețuirii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

12:00

Se anunță o nouă ediție Survivor puternică, în care jocul va avea o miză importantă, iar triburile o dorință majoră de a se impune! Nu rata!

11:20

Articolul continuă după reclamă

După ce l-a eliminat pe Adi Petre, Lucian va comenta evoluția jocului de etapa trecută și va menționa că: ”am luptat cât am putut eu de bine”. Totodată, Războinicul va recunoaște că această plecare este una negativă pentru trib: ”Îmi pare rău că l-am pierdut pe Adi, mi-a plăcut foarte mult caracterul lui”.

11:00

În tribul Faimoșilor, problemele de sănătate persistă! Naba va continua să acuze durerile de spate, lucru remarcat și de colegi. „Naba este într-o durere continuă. Spunea cineva că s-a trezit plângând”, va specifica Cristi Boureanu, completat de Patricia care consideră că Naba trebuie să fie mai atentă la durerile pe care le resimte: „trebuie să se gândească la ea și apoi la noi”.

Nici Gabi Tamaș nu va fi ferit de probleme, acesta având încă efecte de la o căzătură de la joc, care-l va trimite la recuperare medicală. Cum se vor simți cei doi diseară, urmează să aflăm.

10:30

Războinicii sunt convinși că trebuie să facă schimbări în strategii, dar și să se țină de ele, nu să le mai piardă pe parcurs, pentru a-și reveni din ciclul de trei înfrângeri consecutive. ”Dacă ne dau iar cu terenul în cap, ne ducem spre o ușoară dezbinare”. Pot ei să-și revină cu adevărat și să demonstreze că mai sunt o echipă?

„Suntem într-o nouă partidă de șah, s-au mutat pionii pe tablă. Au plecat și turele și nebunii”, va fi comentariul făcut de CAV când va discuta despre structura tribului său. Să aibă el dreptate și să fi apărut noi caractere care impactează ce se întâmplă acum cu Războinicii?

10:00

Doar câteva ore rămase până când întrebările își vor găsi răspuns și până când Adi Vasile va da fluierul într-o nouă etapă importantă! Urmează să aflăm și care va fi miza serii, dar și cine se va impune în primul joc!