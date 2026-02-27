Antena Căutare
Dorian Popa, prima reacție după ce a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Ce declarații a făcut vloggerul

Dorian Popa a primit verdictul final din partea Curții de Apel București, după ce a fost prins sub influența substanțelor interzis la volan. Artistul a oferit și o primă reacție la scurt timp de la vestea primită.

Publicat: Vineri, 27 Februarie 2026, 12:52 | Actualizat Vineri, 27 Februarie 2026, 13:57
Dorian Popa a primit verdictul final din partea Curții de Apel București, după ce a fost prins sub influența substanțelor interzis la volan

După doi ani de așteptare, Dorian Popa și-a aflat pedeapsa pentru faptul că a condus sub influența drogurilor. Magistrații au decis ca artistul să fie condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare.

Mai mult, vloggerul este nevoit să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității. Cele două locații indicate de judecători sunt Primăria Domnești sau școala gimnazială din aceeași localitate.

La scurt timp de la vestea neașteptată, Dorian Popa a oferit și o primă reacție. Se pare că acesta este de acord cu decizie Curții de Apel București. Cântărețul este de părere că trebuie să plătească pentru fapta săvârșită în 2023.

Care a fost prima reacția a lui Dorian Popa, după ce a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare

Vloggerul nu a ezitat să facă declarații despre verdictul magistraților. Acesta își asumă faptul că a consumat substanțe interzise înainte de a se urca la volan și îi mulțumește lui Dumnezeu pentru faptul că își poate îndrepta greșeala.

De asemenea, Dorian Popa îi îndrumă pe toți să nu procedeze cum a făcut-o el în 2023.

„Am greșit. Plătesc. Este normal tot ceea ce se întâmplă. Pedeapsa mea vine de la Dumnezeu, comunicată prin instanță. Toți cei ce greșim trebuie să plătim. Mulțumesc Lui că am șansă la îndreptare. Toți cei ce aud să ia aminte și să nu repete greșeala mea”, a mărturisit artistul, potrivit spynews.ro.

Ce măsuri de supraveghere trebuie să respecte Dorian Popa, după ce a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare

Deși nu va ajunge în spatele gratiilor, Dorian Popa trebuie să respecte câteva măsuri de supraveghere în cele opt luni de condamnare.

Așadar, acesta este nevoit să „să se prezinte la Serviciul de Probațiune Ilfov, la datele fixate de acesta, să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa, să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, să comunice schimbarea locului de muncă și să ofere informații și documente de natură pentru a permite controlul mijloacelor sale de existență”, conform deciziei luate de Curtea de Apel București.

Cu toate acestea, artistul o să presteze și muncă neplătită pentru o perioadă de 60 de zile.

