Răsturnare de situație în cazul morții Cristinei Țopescu. Ale cui sunt amprentele găsite pe ușa casei jurnalistei 

Jurnalista Cristina Țopescu a fost descoperită moartă în propria locuință, duminică seară, după trei săptămâni de la deces, iar anchetatorii au stabilit și cui aparțin amprentele găsite pe ușa casei ei.

Mai exact, potrivit Capital, persoana care a încercat să deschidă ușa casei este Diana, prietena și vecina Cristinei Țopescu, întrucât analizele au arătat că amprentele găsite îi aparțin ei.

”Am intrat cu lanternele în locuința Cristinei, fiindcă nu era lumină. Așa cum i-am spus în acea seară și ofițerului de la serviciul specializat prezent la fața locului, să fie sigur că îmi va găsi amprentele pe clanța de la ușă. Făcând o paranteză, când trăia, ziua, Cristina lăsa ușa de la casă deschisă, râdea și spunea că oricum dacă aude cineva cățeii lătrând nu are curajul să intre, doar noaptea mai încuia ușa! Acum, era închisă pe dinăuntru, deci vă dați seama că am deschis, am aprins luminile, am văzut-o cum era pe pat… Am ieșit, am mai vorbit cu doamna comisar șef de la Poliția Otopeni, am spun pe cine să contacteze, fiindcă nu știa pe cine să anunțe din familie, apoi am plecat acasă”, a povestit Diana, vecina și prietena Cristinei Țopescu, lăsând să se înțeleagă, în acest fel, că amprentele de pe ușa regretatei jurnaliste erau ale sale.