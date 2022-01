Alec Baldwin a predat telefonul poliției pentru investigarea morții cineastei Halyna Hutchins. Ce a declarat actorul

În momentul dramei, pe 21 octombrie, la ferma din Santa Fe (New Mexico), Alec Baldwin lucra la o scenă cu directoarea de imagine Halyna Hutchins. I-a fost prezentată arma ca fiind inofensivă pentru că trebuia să conţină doar gloanţe oarbe.

Poliţiştii vor să afle cum au ajuns gloanţele adevărate pe platourile de filmare, ceea ce este, în teorie, interzis.

La mijlocul lui decembrie, anchetatorii au obţinut un mandat care îi autorizează să cerceteze telefonul lui Alec Baldwin, şi producător al westernului, estimând că ar putea conţine „dovezi” referitoare la caz, precum mesaje sau e-mail-uri, potrivit news.ro.

Actorul a predat, vineri, iPhone-ul autorităţilor din comitatul Suffolk, în statul New York, unde are domiciliul. Poliţiştii locali vor face o copie a datelor din aparat şi le vor transmite colegilor din New Mexico însărcinaţi cu ancheta, a declarat un purtător de cuvânt al şerifului comitatului din Santa Fe.

Baldwin a asigurat, săptămâna trecută, că ajută la ancheta în care cineasta Halyna Hutchins a fost ucisă pe platourile de la „Rust”, la aproape o lună de când Poliţia a primit mandat să-i verifice telefonul.

„Orice insinuare potrivit căreia nu m-aş conforma anchetelor, ordinelor, exigenţelor sau mandatelor de urmărire privind telefonul meu, este o prostie, o minciună”, a lansat actorul într-un videoclip publicat pe Instagram.

El a explicat că autorităţile din statul New Mexico, unde s-a produs drama în octombrie 2021, lucrează cu cele ale statului New York, unde trăieşte el, şi că demersurile pentru recuperarea telefonului iau timp.

„Bineînţeles că ne vom conforma 1.000% cu acestea. Suntem perfect de acord cu asta”, a asigurat actorul.

Poliţiştii americani desemnaţi cu ancheta au fost autorizaţi pe 16 decembrie să confişte telefonul lui Alec Baldwin, care a folosit revolverul în cauză în timpul accidentului, şi care este şi producător al westernului cu buget redus.

Baldwin a fost suspectat că ar putea șterge din telefonul sau anumite dovezi incriminatorii

Potrivit presei internaționale, mai mulți avocați consideră că motivele pentru care Baldwin a prelungit termenul predării, ar putea fi legate de informații personale și date de confidențialitate sau pentru a putea șterge anumite informații care ar putea fi considerate incriminatorii.

Pe de altă parte, tot presa internațională susține că actorul a fost extrem de comunicativ și cooperant cu autoritățile. „Telefonul va fi predat săptămâna aceasta iar Alec Baldwin a fost foarte cooperant cu autorițățile. Orice altă informație contrară este neadevărată”, scrie presa străină.

După aprobarea mandatului de percheziție, pe 16 decembrie, detectivul principal care investighează acest caz l-a notificat prin email pe avocatul lui Baldwin cu privire la mandat, iar acesta a confirmat primirea documenntului.

Ulterior, acesta a declarat că s-a ajuns la un acord cu autoritățile și că Baldwin va preda telefonul după ce au fost luate în calcul toate măsurile pentru a proteja confidențialitatea actorului în legătură cu informații din telefon care nu au legătură cu ancheta.

Investigațiile vor implica analiza mesajelor scrise, a email-urilor și a altor informații de importanță din telefon.

