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Alexandra Stan, imagini spectaculoase în costum de baie, în ultimul trimestru de sarcină. Cum și-a afișat burtica de gravidă

Alexandra Stan, însărcinată în ultimul trimestru, a publicat imagini de la plajă în costum de baie. Artista a vorbit și despre afecțiunea cu care se confruntă în timpul sarcinii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 22 Iunie 2026, 13:25 | Actualizat Luni, 22 Iunie 2026, 13:29
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Alexandra Stan, însărcinată în ultimul trimestru, a publicat imagini de la plajă în costum de baie. Artista a vorbit și despre afecțiunea cu care se confruntă în timpul sarcinii. | Instagram
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Alexandra Stan se pregătește să devină mămică și trăiește din plin una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Aflată în ultimul trimestru de sarcină, artista a ales să se relaxeze la plajă și să se bucure de câteva zile de vacanță alături de persoanele dragi.

Alexandra Stan, imagini spectaculoase în costum de baie, în ultimul trimestru de sarcină

Cântăreața, în vârstă de 37 de ani, urmează să aducă pe lume o fetiță și nu ratează nicio ocazie de a împărtăși cu fanii momente speciale din această etapă. Recent, Alexandra Stan a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini din vacanță, iar apariția sa a atras imediat atenția internauților.

Citește și: Cu ce afecțiune rară a fost diagnosticată Alexandra Stan în al doilea trimestru de sarcină. De ce trebuie să nască prin cezariană

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Vedeta a ales un costum de baie din două piese, de culoare albă, cu imprimeu cu cireșe, care i-a pus în evidență burtica de gravidă. Relaxată și zâmbitoare, artista pare să se bucure din plin de ultimele luni de sarcină. Din imaginile publicate reiese că aceasta se află în vacanță alături de partenerul său de viață, cei doi profitând de timpul petrecut împreună înainte de venirea pe lume a bebelușului.

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Pe lângă fotografiile de la plajă, Alexandra Stan a transmis și un mesaj despre importanța stării de bine și a încrederii în sine.

„Nu-i așa că e drăguț cum faptul că îți faci machiajul, părul, îți alegi o ținută și ieși la cină alături de alți băieți și fete frumoși îți poate schimba complet starea de spirit, oferindu-ți o nouă perspectivă și motivație? 🥰

Uneori, tot ce avem nevoie este să ne simțim frumoși. Păstrați lucrurile simple, oameni buni!”, a scris artista în mediul online.

Cu ce afecțiune se confruntă Alexandra Stan în timpul sarcinii

Deși încearcă să se bucure de fiecare moment al acestei perioade, Alexandra Stan a dezvăluit în urmă cu ceva timp că sarcina sa este una specială. Artista a explicat că a fost diagnosticată cu placenta praevia, o afecțiune care necesită monitorizare atentă din partea medicilor.

„Eu am această afecțiune, de fapt eu o numesc specializare, această deosebire, unicitate, care se numește placenta praevia”, a mărturisit vedeta.

Medicul artistei a explicat, potrivit Spynews, ce presupune această condiție medicală.

„Placenta praevia este, într-adevăr, o particularitate care apare destul de rar în sarcină și ține de poziția placentei. Mai exact, este vorba despre locul în care aceasta este fixată în raport cu fătul și cu colul uterin. Atunci când placenta se interpune între bebeluș și colul uterin, această poziție poartă numele de placenta praevia. Practic, placenta este înaintea bebelușului și, din păcate, singura modalitate de a naște copilul în condiții de siguranță este operația de cezariană”, a explicat specialistul.

În ciuda provocărilor, Alexandra Stan se declară optimistă și își ține constant fanii la curent cu evoluția sarcinii. Artista continuă să împărtășească momente din viața sa de zi cu zi, iar admiratorii îi transmit numeroase mesaje de susținere și felicitări înainte de marele moment în care își va întâmpina fiica.

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