Cu ce afecțiune rară a fost diagnosticată Alexandra Stan în al doilea trimestru de sarcină. De ce trebuie să nască prin cezariană

Alexandra Stan a dezvăluit că se confruntă cu placenta praevia, o afecțiune rară în sarcină care o poate obliga să nască prin cezariană. Artista a vorbit despre ultimele luni de sarcină și despre momentul în care își va aduce pe lume fetița.

Alexandra Stan a dezvăluit că se confruntă cu placenta praevia, o afecțiune rară în sarcină care o poate obliga să nască prin cezariană. Artista a vorbit despre ultimele luni de sarcină și despre momentul în care își va aduce pe lume fetița. | Instagram

Alexandra Stan se confruntă din nou cu probleme. Artista a dezvăluit ce afecțiune medicală rară o împiedică să nască pe cale naturală. Cântăreața se află în ultimul trimestru de sarcină și a vorbit cu sinceritate despre perioada dificilă pe care o traversează. De altfel, aceasta a mărturisit că va fi nevoită să nască prin cezariană.

Cu ce afecțiune rară a fost diagnosticată Alexandra Stan în al doilea trimestru de sarcină

Cântăreața, care se pregătește să devină mamă pentru prima dată, traversează o perioadă agitată, însă așteaptă cu nerăbdare momentul în care își va ține fetița în brațe. Alexandra Stan a vorbit deschis despre sarcina sa de-a lungul timpului, iar o afecțiune medicală i-a schimbat planul de naștere.

Artista se confruntă cu placenta praevia, o condiție medicală rară care, potrivit specialiștilor, face imposibilă nașterea pe cale naturală.

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„Eu am această afecțiune, de fapt eu o numesc specializare, această deosebire, unicitate, care se numește placenta praevia”, a spus Alexandra Stan, potrivit Spynews.

Medicul artistei a oferit mai multe detalii despre această condiție medicală.

„Placenta praevia este, într-adevăr, o specificitate, o unicitate, care apare foarte rar în sarcină și care ține de poziția placentei, mai exact de locul în care aceasta este prinsă în relație cu fătul și cu colul uterin. Atunci când placenta se interpune, adică apare între bebeluș și col, această poziție se numește placenta praevia. Practic, placenta este înaintea bebelușului și atunci, din păcate, singura modalitate de a naște copilul în condiții de siguranță este operația de cezariană”, a explicat medicul.

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Dacă artista și-ar fi dorit să nască natural, acest lucru nu mai este posibil. Pentru siguranța sa și a copilului, medicii i-au recomandat să nască prin cezariană.

Când va naște Alexandra Stan

Alexandra Stan este însărcinată pentru prima dată și urmează să devină mama unei fetițe. De curând, artista a fost la un control medical și a dezvăluit când ar urma să o nască pe micuța Eva.

Cântăreața a declarat că fetița ei ar urma să vină pe lume la sfârșitul lunii august. Potrivit calculelor, există șanse mari ca aceasta să fie în zodia Fecioară, însă nu este exclus să se nască mai devreme.

„Bebelina trebuie să vină teoretic la sfârșitul lui august, ceea ce înseamnă că o să fie Fecioară. Dar poate să vină și înainte, ceea ce înseamnă că poate să fie și Leoaică. Oricând poate să vină bebelina, important este să fie sănătoasă”, a spus Alexandra Stan într-o declarație citată de Cancan.

Artista împărtășește frecvent cu urmăritorii săi din mediul online momente importante din viața sa și evoluția sarcinii.