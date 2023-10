Anamaria Prodan intervine în scandalul dintre Oana Zăvoranu și Alex Ashraf: „Bărbații slabi fug”. Cum îi ia apărarea brunetei

Anamaria Prodan o susține pe Oana Zăvoranu, după divorțul de Alex Ashraf, mai ales că și ea a trăit un episod asemănător în trecut. Cum comentează impresara scandalul care ține prima pagină a tabloidelor de câteva zile bune!

După ce se zvonise de nenumărate ori că între ea și Alex Ashraf lucrurile nu mai merg deloc bine, Oana Zăvoranu a confirmat divorțul.

Cu toate acestea, vestea despărțirii a reușit să ia prin surprindere pe toată lumea, mai ales că, până atunci, bruneta nu se sfia să pozeze într-o femeie fericită. Și se pare că inclusiv Anamaria Prodan a rămas surprinsă de sfârșitul poveștii lor de dragoste. Iată ce a spus impresara despre bărbații care își părăsesc soțiile!

Citește și: Oana Zăvoranu, gestul neașteptat pe care ea l-a făcut înainte de divorț. Cum s-a asigurat că el nu va mai beneficia de banii ei

Anamaria Prodan o susține pe Oana Zăvoranu după divorțul de Alex Ashraf: „Este în ADN-ul ei să fie puternică”

La aflarea veștii că Oana Zăvoranu nu mai formează un cuplu cu Alex Ashraf, impresara și-a amintit că a trecut printr-o experiență asemănătoare în trecut.

Într-un interviu exclusiv pentru o publicație online, Anamaria Prodan nu a ezitat și a vorbit despre aceste situații în care bărbații nu reușesc să țină pasul cu femeile puternice din viața lor și astfel, aleg să cadă „pradă” tentațiilor:

„Bărbații slabi fug de femeile puternice! Sau, altfel spus, oamenii slabi din toate punctele de vedere nu pot face față vieții adevărate. Ei ajung mereu acolo unde le este locul. Eu nu comentez divorțul nimănui, căci nu este problema mea. Știu doar atât. Că oamenii care au făcut bani și numele lor a rămas undeva înscris se vor ridica fără probleme mereu și mereu și mereu.” a spus Anamaria Prodan pentru publicația online.

Anamaria Prodan a mai adăugat că o consideră pe Oana Zăvoranu o femeie puternică, care știe să se ridice de jos și să o ia de la capăt:

„Oana este foarte puternică. Ea nu va avea probleme să o ia de la capăt. Pentru că este în ADN-ul ei să fie puternică.”, a mai spus Anamaria Prodan, citată de sursa menționată mai sus.

Și Oana Zăvoranu a adus în discuție divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf: „Știu tot”

Și când a venit vorba despre divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, Oana Zăvoranu a avut un comentariu pe marginea subiectului. Deși a ales să nu se afirme în declarații, bruneta a susținut că știe ea mai bine ce se întâmplă, de fapt, între ei:

„Eu, dacă mănânc o dată la masa unor oameni, și mie Laurențiu mi-a pus o dată să mănânc, eram la ei la Snagov, consider că nu am de ce să mă bag într-o chestiune atât de dureroasă, murdară, grea, gravă. Repet, știu tot. Dar nu cred că m-ați văzut vreodată băgându-mă în familiile altora și comentând divorțuri. Nu mă interesează treaba asta. (…) Știu totul cu lux de amănunte. Mai departe, cine are dreptul să vorbească despre treaba asta sunt Anamaria, Laurențiu, fiicele ei, fiul lor și băiatul lui Laurențiu din prima căsătorie. Le doresc foarte multă sănătate și putere de a merge mai departe ambilor.”, a precizat Oana Zăvoranu, citată de Viva.

Citește și: Declarațiile lui Alex Ashraf, după divorțul de Oana Zăvoranu: "Ne vedem în instanță". Ce spune despre motivul despărțirii