Anda Adam a reușit să stârnească o adevărată controversă în mediul online după ce s-a fotografiat într-o ipostază îndrăzneață. Descoperă de ce au criticat-o fanii și ce a scos la iveală ținuta sumară.

Este cunoscut deja faptul că Anda Adam este una dintre cele mai cunoscute și apreciatee vedete din România, cântăreața având în prezent mai bine de 1,2 milioane de urmăritori doar pe pagina de Instagram. Deși fiecare fotografie pe care o pune adună rapid numeroase aprecieri și comentarii, iată că o poză recentă i-a revoltat pe fani și se pare că totul ar fi pornit de la faptul că Anda Adam a apărut într-o ținută sumară. Descoperă ce a scos la iveală ținuta îndrăzneață, dar și i-a enervat la culme pe fanii vedetei.

Anda Adam a apărut într-o ținută îndrăzneață! Ce a scos la iveală imaginea și de ce a fost criticată de fani

Nu mai este o noutate faptul că Anda Adam, în prezent în vârstă de 45 de ani, este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, având în palmares zeci de hituri și apariții de succes. Cu peste un miliond e urmăritori doar pe pagina sa personală de Instagram, Anda Adam este extrem de activă în mediul online și publică adesea fotografii, filmări și noutăți din viața ei atât profesională, căt și cea personală, spre deliciul urmăritorilor săi.

Totuși, se pare că recent lucrurile nu au mers la fel de bine, după ce vedeta s-a pozat într-o ținută îndrăzneață, cu cizme lungi și acoperită cu o haină de blană. Imaginea publicată pe Facebook și Instagrama stârnit un val uriaș de reacții în rândul fanilor și nu puțini au fost cei care au criticat-o din plin.

Detaliul observat de mulți la ținuta îndrăzneață au fost formele de invidiat și silueta impecabilă, lucruri ce i-a determinat pe mulți să concluzioneze faptul că pozele sunt modificate.

Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care au criticat-o pe vedetă: „Si cind regina se privea in oglinda.... era surprinsa , nu- i venea nici macar ei , sa creada ochilor ce vedea. VRAJITORIA CU FILTRELE, functiona perfect!”, „Ce bine ar fii dacă ar fii adevărat....”, „Cine este fata din imagine???”, „ce program folosesti?”.

Totuși, printre zeci de comentarii negative au fost și comentarii care au luat apărarea vedetei și au lăudat-o: „Anda Adam foarte foarte foarte foarte foarte foarte foarte foarte foarte foarte foarte frumoasa scumpa draguta foarte foarte dulce Mama si SUPERBA”, „Misto rău poza asta”, „Esti fantastica!”.