Cu ce s-a ocupat Joseph Adam când a venit pentru prima oară în România. Din ce făcea bani: „A fost primul meu scop"

Joseph Adam, soțul Andei Adam, a dezvăluit în ediția de luni din Asia Express- Drumul Eroilor, de pe 3 noiembrie 2025, care este motivul pentru care a venit în România. Acesta a scos la iveală cu ce se ocupa pe atunci.

Publicat: Joi, 06 Noiembrie 2025, 13:43 | Actualizat Joi, 06 Noiembrie 2025, 14:31
Joseph Adam și soția lui, Anda Adam, se numără printre cele mai apreciate echipe din sezonul 8 Asia Express. Deși au ieșit din competiția reality show-ului în etapa nouă, aceștia au demonstrat că formează un cuplu puternic.

De-a lungul cursei de pe Drumul Eroilor, concurenții au reușit să cucerească publicul cu povestea lor de iubire, dar și cu legătura deosebită pe care o au. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că artista și partenerul său au o căsnicie bazată pe dragoste, respect și comunicare.

Pentru că sunt destul de sinceri când vine vorba de viața personală, Joseph Adam și soția lui au scos la iveală detalii mai puțin știute despre ei în cadrul emisiunii. Chiar de curând, în ediția 34 a sezonului 8 Asia Express, concurentul a dezvăluit motivul pentru care a venit în România.

Ce profesie a avut Joseph Adam când a venit pentru prima oară în România

Cursa solo de pe Drumul Eroilor i-a pus în mare dificultate pe concurenți. Joseph Adam, Olga Barcari, Ștefan Floroaica și Dan Alexa au fost nevoiți să treacă prin probe ce le-au testat răbdarea și încrederea în forțele proprii.

La ultima misiune din ediția 34 a sezonului 8 Asia Express, soțul Andei Adam a vorbit despre un aspect important din viața lui. Puțini sunt cei care știu că Joseph Adam a construit case și blocuri în România.

„Am construit și eu la viața mea niște case, blocuri în România. A fost primul meu scop când am venit în România”, a spus concurentul reality show-ului.

Cu ce se ocupă în prezent Joseph Adam, soțul Andei Adam

Joseph Adam a muncit din greu pentru a ajunge un antreprenor de succes în domeniul bancar privat. Înainte de a ajunge în România, concurentul de la Asia Express a locuit în Franța și Elveția.

De asemenea, soțul Andei Adam este pasionat de modă și fitness. Acesta merge des în sala de sport pentru a-și menține aspectul fizic de invidiat.

Mai mult, Joseph Adam a intrat în atenția publicului odată cu aparițiile sale pe micile și marile ecrane. Concurentul de la Asia Express - Drumul Eroilor a jucat în filme românești precum „Miami Bici 2” și „Mentorii”.

Cum s-au cunoscut Joseph Adam și soția lui, Anda Adam

Povestea de iubire dintre Anda Adam și Joseph Adam a început în urmă cu aproximativ patru ani. Cei doi s-au întâlnit pentru prima oară într-o stațiune montană din România, unde se aflau cu fiicele lor.

Se pare că a fost dragoste la prima vedere. Cei doi s-au căsătorit civil în decembrie 2022, iar cununia religioasă a avut loc în luna iunie 2024. Evenimentul a fost discret și organizat cu mare atenție.

La nunta celor doi au fost prezenți aproximativ 400 de invitați. Un lucru este cert, Anda și Joseph Adam s-au distrat de minune la spectaculoasa petrecere.

