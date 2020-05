Anda Adam a dat marea lovitură, în plină pandemie! Cum s-a umplut de bani cântăreața

Anda Adam a decis să dea apartamentul său, situat într-un complex rezidențial, pentru o casă la curte. În 2019, cântăreața și familia ei s-au mutat în cartierul Tunari lângă București, unde era încă în construcții un cartier de vile.

Dezvoltatorul a făcut o înțelegere cu vedeta, prin care îi face reducere dacă îi va face publicitate pe canalele ei de socializare. La scurt timp, Anda a făcut un video despre aceste construcții.

„Nu intenţionez neapărat să mă mut într-o casă mai spaţioasă, pentru că apartamentul în care stăm acum este destul de mare. Însă vreau să am curte pentru ca Evelyn să se poată juca în voie. Nu vreau să fac prea mult tam-tam, prefer să vorbesc atunci când lucrurile sunt aproape gata şi ne putem muta. Am avut cereri de la fani care voiau să le fac turul casei şi am făcut acest vlog pentru că vreau să vadă şi ei ce fac în timpul liber”, a declarat solista