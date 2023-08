Andreea Bălan, cu bustul și abdomenul la vedere într-o ținută de păpușă. Cum a reacționat Victor Cornea când a văzut-o așa

Cântăreața a îmbrăcat cea mai roz ținută din garderobă și s-a fotografiat cu decolteul și abdomenul tonifiat la vedere. Iată cum a reacționat iubitul la ipostaza în care Andreea Bălan a radiat!

„Prefer să fiu rezervat pe acest subiect, dar vreau să spun că avem o conexiune divină și o iubesc foarte mult. Mă bucur mult să o am alături pe Andreea la turnee. A fost cu mine și la Wimbledon, și la Hamburg. Forma bună pe care o am se datorează și ei, nouă, conexiunea pe care o avem împreună. Cam atât despre partea emoțională (n.r. - râde)! Sunt fericit și liniștit, cu siguranță. O apreciez foarte mult (n.r. - pe Andreea Bălan), îmi doresc să o am alături, îmi dă mai multă încredere și putere. Mă susține cu toată inima și îmi place că vrea să învețe să joace, să învețe cum merge tot sistemul. Asta îmi dă foarte mare încredere în noi. O iubesc mult, sunt mai liniștit pe teren și asta se vede în rezultate. Sincer, nici nu mă gândesc la diferența de vârstă, cumva nici nu știu diferența. E o conexiune divină și asta e tot ce contează.”, a spus Victor Cornea, în emisiunea „Așii Tenisului” de la Digi Sport .

