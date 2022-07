Andreea Bănică a renunțat complet la machiaj într-o imagine de pe internet. Fanii au putut vedea cum arată ea într-o zi obișnuită

Andreea Bănică a apărut nemachiată pe rețelele de socializare. Aceasta a recunoscut că traversează o perioadă grea, dat fiind faptul că patrupedul ei nu se simte prea bine. Artista a recunoscut că ar face orice să-l știe bine.

Andreea Bănică, fără strop de make-up pe ten. Cum arată cântăreața fără trucuri cosmetice

Iată ce a transmis ea cu privire la starea de sănătate a câinelui ei:

„Dacă nu am mai fost așa activă în ultima perioadă este și pentru faptul că Nino este bolnav… îmi doresc să ne mai bucurăm împreună, să îl mai văd murdărel, să îl mai spăl la funduleț, să mai facă pipi în casă, să mai găurească o canapea, să mai roadă un pantof, să îi mai suport trăsnăile, să mai fugă după pisici, să se mai înfoaie la câte un câine mai mare că el, să îl pupe pe Lucian mai mult decât pe mine. Este primul meu băiețel, iar de când l-am născut pe Noah l-am neglijat din ce în ce mai mult

Mă simt atât de vinovată și incapabilă să îl pot ajuta încât aș vrea să dau 5 ani înapoi să îi spun să mă ierte și să îi ofer mai multă atenție. Poate doar dacă ar vorbi aș putea să mă iert și să îi promit că nu voi mai greși, că voi petrece mai mult timp cu el, că îl voi spăla și peria mai des, că îi voi ascultă nevoile… Aproape 15 ani împreună și mă rog la o minune”, a scris Andreea Bănică pe rețelele de socializare.

Problema de sănătate cu care Andreea Bănică se confruntă încă de când a devenit mamă

Andreea Bănică și-a deschis sufletul și a vorbit despre problema medicală cu care se confruntă de mai mulți ani, mai precis de când a devenit mămică. Iată ce a declarat ea.

Andreea Bănică a dezvăluit frânturi din viața personală. Vedeta are diastază abdominală și se luptă de mulți ani cu această problemă.

„Am o diastază abdominală cu care mă lupt de foarte mulți ani, cu siguranță ea nu se mai retrage, probabil că, dacă aș fi știut asta la prima naștere, aș fi făcut niște exerciții în sensul acesta, se face kinetoterapie, însă au trecut foarte mulți ani de când am născut-o pe Sofia, am născut și a doua oară, deci nu se mai poate rezolva decât cu operație. Nu sunt pregătită, pentru că mie îmi e frică de tot ce înseamnă operație și cred că sunt bine așa, slavă Domnului, fac sport. M-am obișnuit cu ea, e o mică burtă pe care o văd eu mai mult, mă deranjează uneori, însă nu sunt adepta operațiilor, să mă operez atât de repede cum fac toate fetele”, a declarat vedeta pentru viva.ro.

„Îmi este teamă de ce s-ar putea întâmpla în urma unei astfel de operații, anestezie, am doi copii acasă, vreau să îi cresc și nu vreau să am ceva probleme ulterior: infecții, mă gândesc la orice. Așa am fost eu tot timpul cu o teamă din asta foarte mar”, a precizat ea.

