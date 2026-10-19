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Andrei Bordeianu a fost externat din spital, dar se deplasează în scaun cu rotile. De ce nu are voie încă să se ridice

Andrei Bordeianu a fost externat după accidentul grav de motocicletă, însă se deplasează în scaun cu rotile. Ce le-a transmis urmăritorilor despre recuperarea sa.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 19 Octombrie 2026, 08:35 | Actualizat Luni, 19 Octombrie 2026, 08:42
Andrei Bordeianu a fost externat din spital, dar se deplasează în scaun cu rotile. De ce nu are voie încă să se ridice | Instagram
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Andrei Bordeianu a fost externat din spital, iar influencerul a făcut un anunț important despre starea sa de sănătate.

Andrei Bordeianu a fost externat din spital, dar se deplasează în scaun cu rotile

După o perioadă dificilă, în care a avut nevoie de îngrijiri medicale, acesta a revenit acasă și le-a oferit urmăritorilor săi detalii despre evoluția recuperării. Totodată, le-a mulțumit celor care i-au fost alături și l-au încurajat în aceste momente grele.

Aceasta este una dintre primele apariții ale influencerului după accidentul grav de motocicletă în care a fost implicat la sfârșitul lunii august, pe Bulevardul Expoziției din Sectorul 1 al Capitalei. La acel moment, Andrei, în vârstă de 28 de ani, se afla pe motocicletă când a intrat în coliziune cu un autoturism care ieșea dintr-o zonă de acces către bulevard.

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Imaginile surprinse atunci au arătat momentul impactului, când mașina a pătruns pe șosea pentru a vira la stânga, tăindu-i calea motociclistului. În urma accidentului, Andrei Bordeianu a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență București, unde a fost internat la secția de Terapie Intensivă.

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Cum decurge recuperarea influencerului Andrei Bordeianu

După o perioadă dificilă petrecută în spital, Andrei Bordeianu a revenit acasă, însă recuperarea sa nu s-a încheiat. Pe tot parcursul internării, influencerul a încercat să păstreze legătura cu urmăritorii săi prin intermediul videoclipurilor publicate în mediul online, împărtășind cu aceștia momente din perioada în care a primit îngrijiri medicale.

Recent, acesta a fost surprins într-un parc din Capitală, deplasându-se într-un scaun cu rotile. Chiar dacă a putut să iasă din nou la aer și să se bucure de vremea de toamnă, influencerul a explicat că mai are de parcurs câțiva pași importanți până la recuperarea completă.

„Update, viețile mele. Am ajuns acasă, mai am din recuperare, încă nu am voie să mă ridic în picioare, dar o să fiu bine”, a transmis Andrei Bordeianu în mediul online.

Mesajul său a venit însoțit de un videoclip în care acesta apare în scaunul cu rotile, bucurându-se de timpul petrecut în aer liber. Deși externarea reprezintă un pas important după săptămânile dificile petrecute în spital, influencerul trebuie să respecte în continuare indicațiile medicale și să urmeze etapele recuperării.

Deocamdată, Andrei nu a oferit detalii suplimentare despre motivul pentru care nu are voie să se ridice în picioare. Restricția poate ține de leziunile suferite și de recomandările medicilor, însă cauza exactă nu a fost precizată public de influencer. Cert este că acesta încearcă să privească înainte și să le transmită celor care îl urmăresc că este hotărât să depășească această perioadă dificilă.

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