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Influencerul Andrei Bordeianu, primul mesaj după accidentul grav de motocicletă: „Dumnezeu mi-a mai dat o șansă la viață”

Influencerul Andrei Bordeianu a transmis primul mesaj după gravul accident de motocicletă. Ce le-a spus urmăritorilor și cum se simte după incident.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Duminica, 06 Septembrie 2026, 17:08 | Actualizat Duminica, 06 Septembrie 2026, 17:12
Influencerul Andrei Bordeianu, primul mesaj după accidentul grav de motocicletă: „Dumnezeu mi-a mai dat o șansă la viață” | Instagram
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Andrei Bordeianu a transmis primul mesaj după accidentul grav de motocicletă în care a fost implicat pe 25 august.

Influencerul Andrei Bordeianu, primul mesaj după accidentul grav de motocicletă

După zile în care informațiile despre starea lui au venit din partea apropiaților, influencerul a decis să vorbească personal despre ceea ce i s-a întâmplat. Andrei spune că se află în fața celei mai importante „competiții” din viața lui și că are nevoie de timp și liniște pentru a se recupera.

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Andrei Bordeianu a revenit pe rețelele sociale cu primul mesaj după accidentul grav în urma căruia a ajuns la spital. Influencerul le-a mulțumit celor care s-au rugat pentru el și care i-au trimis mesaje de încurajare în această perioadă. Fără să ofere deocamdată detalii despre tratamentul pe care îl urmează, Andrei a mărturisit că privește faptul că a supraviețuit drept o nouă șansă la viață. Totodată, le-a cerut celor care îl urmăresc să nu ia în considerare informațiile despre starea sa care nu provin direct de la el.

Primul mesaj transmis de Andrei Bordeianu după accident

La aproape două săptămâni de la accident, Andrei Bordeianu a vorbit pentru prima dată public despre perioada prin care trece. Influencerul spune că va povesti mai multe atunci când starea îi va permite, prioritatea sa fiind acum recuperarea: „Salutare, leilor! 🦁
După cum știți, am trecut printr-un accident destul de grav și acum am în față cea mai importantă competiție din viața mea. Nu e ușor, dar am credință în Dumnezeu care mi-a mai dat o șansă la viață cu un motiv, în personalul medical și oamenii apropiați care sunt lângă mine.
Vă mulțumesc tuturor pentru toate mesajele, rugăciunile și gândurile bune pe care mi le transmiteți, înseamnă enorm! ❤️
Vă povestesc în curând mai multe, dar acum am nevoie de timp și liniște pentru a mă recupera. Nu luați în seamă informații care nu vin de la mine.
Vă pupă leul vostru și vă mulțumesc că mă susțineți în număr atât de mare! 🦁💪🏻
Dumnezeu e mare 🙏🏻”, a scris Andrei Bordeianu pe Instagram.

Mesajul vine după o perioadă în care prietenii și oamenii apropiați lui au fost cei care au oferit informații despre evoluția stării sale.

Ce a pățit Andrei Bordeianu

Accidentul a avut loc pe 25 august, pe Bulevardul Expoziției din Sectorul 1 al Capitalei. Andrei Bordeianu se afla pe motocicletă când a intrat în coliziune cu un autoturism care ieșea dintr-o zonă de acces către bulevard.

Imaginile surprinse de o cameră de bord au arătat momentul impactului. Mașina a pătruns pe șosea pentru a vira la stânga și i-a tăiat calea motociclistului, potrivit www.observatornews.ro. În urma coliziunii, Andrei a fost proiectat de pe motocicletă.
Influencerul, în vârstă de 28 de ani, a fost transportat la Spitalul Universitar din București și internat inițial în secția de Terapie Intensivă.

Potrivit informațiilor apărute după accident, acesta a suferit fracturi la ambele mâini, leziuni la nivelul bazinului și mai multe coaste fracturate.
Ulterior au venit vești mai bune. Medicii l-au scos de la Terapie Intensivă și l-au transferat pe secția de Ortopedie, starea sa fiind stabilă. La acel moment se preciza că Andrei urma să mai aibă nevoie de intervenții chirurgicale și de o perioadă de recuperare.

Până la mesajul publicat acum de influencer, apropiații săi le ceruseră celor care îl urmăresc să nu dea crezare zvonurilor apărute după accident. Andrei Bordeianu face acum aceeași precizare și spune că va reveni el însuși cu mai multe detalii atunci când va fi pregătit.

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