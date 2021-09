Andrei Ștefănescu, imagine înduioșătoare cu fiul său, la început de an școlar. „De azi la gradiniță”

Andrei Ștefănescu și-a anunțat fanii că fiul său a început grădinița: „Ieri distracție...de azi la gradiniță...adio vacanță”, a scris Andrei Ștefănescu în dreptul fotografiei în care apare ținându-și fiul de-a dreptul adorabiul în brațe.

Tatăl și fiul sunt asortați și apar îmbrățișați, semn că sunt extrem de apropiați. Prezentatorul show-ului „Prețul cel bun”, Andrei Ștefănescu zâmbește cu gura până la urechi când se află în prezența fiului ei.

Peste 6 mii de fani au apreciat fotografia publicată de Andrei Ștefănescu.

Mulți dintre fani au ținut să-i ureze micuțului Ayan succes în noul an școlar.

Andrei Ștefănescu și mama lui Ayan sunt divorțați

În luna noiembrie a anului 2020 Andrei Ștefănescu a anunțat că a divorțat de mama copilului său:

„Dragii noștri, după cum bine știți, mereu am fost discreți cu evenimentele din familia noastră, lucru pe care l-am făcut și acum. Din respect pentru voi am hotărât că este momentul să va informăm despre situația noastră, pentru a nu exista neînțelegeri. După 7 ani de relație, o poveste frumoasă de dragoste și o minune de copil, am ajuns la final, drumurile noastre s-au separat. Mai exact la mijlocul acestei veri am luat decizia de a ne despărți. În luna septembrie am finalizat divorțul la notar pe cale amiabilă și am căzut de acord asupra tuturor deciziilor care îl privesc pe Ayan și nu numai”, a scris Andrei Ștefănescu pe contul său de Facebook.

Andrei Ștefănescu anunța atunci că va face tot posibilul ca pe fiul său să nu-l afecteze această schimbare:

„Antonia și Ayan locuiesc în continuare în casă noastră, îi vizitez aproape zilnic și ne petrecem timpul împreună. Puiul este bine și fericit și ne asigurăm zi de zi că această schimbare să nu îl afecteze. Am ales să facem această tranziție departe de ochii și părerile celor din jurul nostru, pentru binele și liniștea atât a noastră, cât și a lui Ayan”, a declarat în luna noiembrie Andrei Ștefănescu.

Ce spune Andrei Ștefănescu despre divorțul de fosta soție

În cadrul emisiunii Xtra Night Show de la Antena Stars, Andrei Ștefănescu a făcut cele mai neașteptate dezvăluiri despre perioada în care a decis să se separe de fosta lui soție, Antonia.

Artistul a mărturisit faptul că nu știe ce s-a întâmplat și nu poate explica separarea de cea care i-a fost alături 7 ani, însă consideră că a fost ceva ce trebuia să se întâmple pentru că lucrurile întrei ei nu mai funcționau.

"Dacă aș putea să explic...nu știu ce s-a întâmplat. Sunt lucruri în viață pe care nu le putem explica, se întâmplă și atât. Asta a fost. Nu ne-a luat prin surprindere, așa a fost să fie. Nu știu dacă poți să povestești, pur si simplu se întâmplă și atunci e cel mai bine să rupi legătura.", a spus vedeta.

Vedeta a vorbit și despre relația pe care o are cu micuțului lui după divorț. Acesta a povestit cu zâmbetul pe buze că se înțelege de minune cu Ayan, iar legătura dintre ei este mult mai puternică.

„Era micuț, acolo a fost de fapt problema. Cel mai important este ca el să nu simtă. Relația mea cu el este una minunată acum, cred eu că e un pic mai bună, pentru că în perioada asta am petrecut mai mult timp cu el decât petreceam înainte. Am încercat să îmi fac mai mult timp pentru mine cu el decât. Știam că îl găsesc, știam că e acolo și eram mai relaxat. Acum nu mai e chestia asta și îmi fac foarte mult timp, chiar și când nu am timp îl iau cu mine. La un moment dat va înțelege, dar mai bine să o facă mai târziu.", a mai adăugat Andrei Ștefănescu la Xtra Night Show.