Angelina Jolie și-a lăsat la iveală tatuajul nou. Ce mesaj transmite, în contextul bătăliei cu Brad Pitt pe custodia copiilor

Angelina Jolie este în continuare în New York, acolo unde și-a serbat și ziua de naștere cu o cină la un restaurant împreună cu copiii ei, pe 4 iunie. Actrița a avut alături de ea, în ziua în care a împlinit 46 de ani, cele mai frumoase cadouri din viața ei: pe toți cei șase copii, care i-au făcut cadou acea cină. Angelina Jolie a uitat, pentru o clipă, de verdictul judecătorului care a decis ca ea și Brad Pitt să aibă custodie comună asupra copiilor, lucru pe care nu și-l dorește.

Frumoasa actriță a fost văzută recent de presă și pe coasta de est a Atlanticului, unde a vizitat muzee și a mers la câteva restaurante.

Totodată, Angelina Jolie și-a etalat și tatuajul nou, pe care aceasta și l-a făcut anul trecut, în 2020. Actrița a fost fotografiată recent când ieșea dintr-un hotel din Manhattan, îmbrăcată într-un tricou alb, cu buzunar, și o fustă lungă, gri, a relatat Daily Mail, iar tatuajul a putut fi observat mai îndeaproape.

Tatuajul Angelinei Jolie de pe mână reprezintă un mesaj scris în limba italiană: "Eppur si muove", tradusă ad-literam "Și totuși se mișcă" sau "Și totuși se învârte", expresie care ar fi fost rostită de astronomul Galileo Galilei. Celebrul savant, cunoscut pentru bătălia dusă cu inchizitorii care îl forțau să se dezică de convingerile sale, le-ar fi spus la vremea respectivă: "Și, totuși, Pământul se învârte și nu este centrul Universului", și parcă știa că a pierdut o luptă, dar tot adevărul va triumfa în cele din urmă.

Angelina Jolie a pierdut și ea recent o luptă, când un judecător american a decis ca ea și fostul ei soț, Brad Pitt, să aibă custodie comună asupra copiilor, deși Jolie își dorește custodie exclusivă. Actrița nu a renunțat, însă, la acest gând și este dispusă să lupte în continuare în instanță pentru copiii ei.

Pe Twitter, au apărut deja mesaje scrise de fanii ei, legate de tatuajul cu mesajul "Eppur si muove".

Angie has a new tattoo “Eppur Si Muove” which means “And yet it moves”.



Galileo Galilei, convicted that Earth moves and it’s not the center of universe, muttered it to the inquisitors, as if to say that they may have won this battle, but in the end, truth would win out. pic.twitter.com/NvVDeVFmhL