Antonia, fără machiaj și filtre pe Instagram. Cum arată artista fără ajutorul cosmeticelor

Antonia este cu desăvârșire un etalon al frumuseții în România, însă ai văzut-o fără machiaj? Artista nu are nevoie de ajutorul cosmeticelor pentru a arăta superb. Iată că, într-un clip publicat de ea pe rețelele de socializare, a ales să nu poarte niciun strop de make-up și fanii i-au apreciat numaidecât apariția.

Antonia, fără machiaj și filtre pe rețelele de socializare

Antonia a fost mai mereu în centrul atenție și de fiecare dată a fost la înălțime din punct de vedere al aspectului fizic. Dar nu multă lume știe cum arată cântăreața fără strop de machiaj.

Într-un videoclip postat chiar de ea pe Instagram, aceasta s-a filmat fără a avea aplicat niciun filtru pe față sau vreun ajutor cosmetic, iar rezultatul este unul foarte bun. Artista își anunță proiectul muzical așteptat de multă vreme de fanii acesteia, dar a ales să nu își aplice deloc fond de ten sau alte produse de make-up, semn că se simte foarte sigură pe ea cu privire la esteticul ei.

Citește și: Antonia, fotografia incendiară care a aprins imaginația fanilor. Ce detaliu a ieșit la iveală și ce comentariu i-a lăsat ADDA

Și nu greșește! Antonia arată foarte bine și fără machiaj sau filtre. Iar miile de aprecieri pe care le-a primit și-au spus cuvântul.

Antonia se află în studioul de înregistrări, unde trage voci pentru noul său proiect muzical.

Antonia nu vrea să mai audă de Lino Golden și Mario Fresh

Antonia a vorbit despre scandalul dintre Lino Golden, Mario Fresh și Alex Velea. Artista a explicat unde se situează în toată această tensiune. Ea a încercat să se țină departe de scandalul acesta, deși s-a simțit rănită din cauza lor, dat fiind faptul că amândoi s-au implicat în formarea lor ca și artiști și nu numai. La un moment dat, Lino Golden a locuit în aceeași casă cu ei.

Citește și: Antonia, despre scandalul dintre Lino Golden, Mario Fresh și Alex Velea: „Nu mai există pentru noi oamenii aceștia”

Tensiunile dintre Lino Golden, Mario Fresh și Alex Velea au pornit de mai mult timp, însă în urmă cu un an aceștia au fost a cuțite. Certurile dintre fiind pe fond muzical și organizatoric. Lino Golden și Mario Fresh au fost foarte supărați pe deciziile pe care le lua Alex Velea pentru studioul de înregistrări la care aceștia lucrau. Dat fiind faptul că nu au găsit nicio cale de a ameliora tensiunile, cei trei au ales să nu mai colaboreze, însă această hotărâre nu a fost una amiabilă, iar certurile au luat o întorsătură nefavorbailă pentru toți și au umplut paginile ziarelor de scandal.

Deși Antonia a încercat să se țină departe de acest subiect, iată că a fost întrebată și ea despre situația asta, la mai multe luni distanță. Pentru ea, Lino și Mario nu mai există și nu vrea să mai audă despre ei. Totodată, ea a vorbit și despre posibilitatea unei împăcari, însă răspunsul a fost unul negativ, semn că nu mai ia în calcul acest lucru. Ea a fost dezamăgită de ceea ce au făcut cei doi și nu crede că ar mai putea exista o cale de împăcare.

Citește și: Antonia, declarație de dragoste pentru Alex Velea de ziua lui. Artista i-a făcut o surpriză romantică

„Ce veche e treaba asta (n.r. cearta dintre ei). Nu e nimic. A murit treaba. I-am susținut foarte mult. A fost o perioada când am fost foarte dezamăgită. Am trecut peste. Am învățat să nu mă mai gândesc la asta. Ne-au arătat fețelele lor, atât. Nimic mai mult. Nu prea am comentat pe treaba asta nici eu, nici Alex. Ei nu mai există pentru noi”, spune artista devenită celebră pentru piesele „Morena” și „Jameia”.