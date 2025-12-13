Antena Căutare
Antonia, „în mijlocul unui coșmar medical", după o intervenție estetică. Ce a pățit artista: „Putea fi un final tragic"

Antonia a dezăluit că a doua jumătate a anului 2025 a fost extrem de dificilă pentru ea, din punct de vedere medical. O intervenție la nivelul posteriorului făcută acum 8 ani s-a infectat anul acesta.

Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 13 Decembrie 2025, 11:25
Antonia, pe patul de spital | Instagram

Antonia a mărturisit că a trecut anul acesta prin 3 operații și că în prezent, după 11 zile petrecute în spital, a revenit acasă și așteaptă să se vindece. Cântăreața a dorit să spună public prin ce a trecut, deoarece este o lecție importantă de viață pentru ea. Artista a învățat că trebuie să-și iubească coripul și că orice intervenție poate fi un pericol real.

„Simt nevoia să vă spun că anul ăsta a fost extrem de dificil pentru mine din punct de vedere al sănătății. Am trecut printr-o experiență traumatică și periculoasă care sincer ar fi putut să aibă un final tragic… Totul a început în Iunie, și de atunci au urmat luni pline de încercări, proceduri (3 operatii mai exact) și momente care m-au pus față în față cu limitele mele. Pentru a fi foarte clară, mi-am injectat Aquafilling acum 8 ani în fesiere ca să am un fund mai bombat și am facut infecție abia anul ăsta! ”, a scris Antonia pe Instagram, în dreptul unor imagini cu ea în spital.

Antonia, imagini din spital: „Anul 2025 a fost extrem de dificil pentru mine din punctul de vedere al sănătății”

De-a lungul timpului, Antonia a fost foarte apreciată pentru talent, felul ei de-a fi, dar și pentru calitățile fizice. Inclusă în topurile de frumusețe și privită de toți ca fiind una dintre cele mai superbe femei din România, Antonia nu era mulțumită total de aspectul ei. Însă acum, la 8 ani de la intervenția care a adus-o la un pas de tragedie, partenera lui Alex Velea a învățat că sănătatea și iubirea de sine sunt mai presus de aparențe și de standardele de perfecțiune.

„În perioada asta am învățat o lecție foarte importantă (nu că nu o știam înainte, dar uneori viața te lovește ca să o înțelegi cu adevărat). Am învățat să îmi iubesc corpul așa cum este și că, dacă vreau să îmi îmbunătățesc corpul, aleg să o fac pe cale naturală, cu răbdare și respect, așa cum am fost învățată! Să nu mai caut scurtături, să nu mai fiu leneșă pentru că uneori, obsesia de a fi „perfectă” (fiecare cu definiția lui) te poate împinge să iei decizii care nu merită prețul sănătății tale!

Ironia este că nici măcar nu am făcut o modificare mare ca să ajung în complicațiile astea… și totuși m-am trezit în mijlocul unui coșmar medical. Orice intervenție oricât de mică ți se pare, oricât de „neimportantă” crezi că e poate deveni un pericol real pentru sănătatea ta.

Trăim într-o lume în care social media poate să te facă să uiți cine ești, să te facă să crezi că nu ești suficient sau că trebuie mai mult….Dar sănătatea chiar este totul! Fără ea… nimic nu mai contează!”, a mai spus Antonia.

Cântăreața în vârstă de 36 de ani a promis că anul 2026 va fi despre muzică și fericire.

Cântăreața Antonia, colaj
