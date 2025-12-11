Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Corsetul din dantelă transparentă purtat de Antonia a pus pe jar inimile fanilor. Cum a apărut pe rețelele de socializare

Antonia, celebra artistă, s-a afișat pe rețelele de socializare în cea mai senzuală ipostază, purtând un corset complet transparent din dantelă neagră.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 11 Decembrie 2025, 12:02 | Actualizat Joi, 11 Decembrie 2025, 13:46
Frumoasa cântăreață și-a surprins fanii cu o imagine într-o ipostază extrem de sexy. | Instagram

Antonia, artista cu o voce incredibilă și un corp de invidiat, nu se sfiește să renunțe din când în când la hainele largi și confortabile pentru a adopta un stil sexy. Cunoscută pentru formele ei, atitudinea de divă și faptul că muncește zilnic pentru a-și menține silueta, Antonia a îmbrăcat cea mai sexy lenjerie neagră și s-a pozat pentru fanii ei de pe rețelele de socializare.

Imaginea sexy cu Antonia care a pus pe jar suflarea masculină

Frumoasa artistă a pus pe jar suflarea masculină după ce a postat fotografia în care apare purtând un corset transparent. Încrezătoare și dezinvoltă, Antonia a pozat în fața camerei, cu bustul amplu la vedere, aproape complet expus prin corsetul din dantelă transparentă. Trupul ei de invidiat a atras imediat atenția internauților care au înroșit butonul de like și au complimentat-o în secțiunea de comentarii.

Printre cei care au comentat la fotografia sexy a cântăreței s-a numărat și logodnicul ei, Alex Velea, care s-a folosit de emoji-ul flacără pentru a sugera că partenera lui este extrem de sexy. Noua fotografie a Antoniei a strâns peste 15.000 de aprecieri, semn că fanii nu o apreciază doar pentru muzica ei, ci și pentru aparițiile ei incredibil de sexy.

Pe lângă artistă desăvârșită și femeie încrezătoare, Antonia este o mamă extrem de dedicată celor 3 copii ai săi. Recent, Akim, fiul cel mic al cântăreței și a lui Alex Velea, a împlinit frumoasa vârstă de 9 ani, iar întreaga familie l-a sărbătorit.

Atât Maya, Dominic, cât și Akim au avut parte de toată dragostea ei, chiar dacă s-au aflat la mii de kilometri depărtare așa cum s-a întâmplat în cazul fetiței ei și a lui Vincenzo Castellano.

Alex Velea a fost întotdeauna un sprijin important pentru cântăreață, iar iubirea pe care acesta i-o poartă atât ei, cât și fetiței sale, a făcut-o să îl prețuiască și mai mult pe artist.

Cei doi sunt împreună de aproximativ 13 ani, iar, de la o zi la alta, iubirea lor pare să fie tot mai puternică. Deși au trecut prin multe greutăți, amândoi au știut cum să facă față celor mai grele provocări și au pus întotdeauna fericirea copiilor lor pe primul loc.

„La mulți ani celui de-al treilea copil al meu! (Nu mai este un bebeluș). Te iubesc, băiatul meu mic! Astăzi împlinește 9 ani” a scris Antonia pe InstaStory, publicând și o fotografie de colecție Akim de ziua lui de naștere.

În prezent, Antonia este foarte fericită cu viața ei personală, având o viață de familie minunată și, în același timp, se bucură și de succes pe plan profesional fiind extrem de apreciată în industria muzicală pentru talentul ei.

