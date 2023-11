Anunțul pe care Radu Vâlcan și soția sa l-au făcut în mediul online: „Am un gol în stomac”. Ce urmează să se întâmple în viața lor

Adela Popescu a făcut o postare inedită pe contul personal de Instagram, acolo unde și-a anunțat urmăritorii că radiază de fericire pentru ce urmează să se întâmple în viața lor în perioada următoare.

Radu Vâlcan și Adela Popescu au aniversat, în urmă cu câteva luni, opt ani de căsnicie. Cei doi trăiesc o poveste de vis alături de frumoasa lor familie, formată din cei trei băieți pe care îi au împreună.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

După ce și-au anunțat urmăritorii că sunt pregătiți să se implice într-un nou proiect: construirea unei case la țară, Adela Popescu a mai dezvăluit, în urmă cu puțin timp, că vor pleca pentru prima dată în Laponia.

Citește și: Unde au hotărât Radu Vâlcan și Adela Popescu să-și construiască o casă de vacanță. De ce au luat această decizie

Radu Vâlcan și Adela Popescu urmează să plece pentru prima dată în Laponia: „Caut haine potrivite”

Adela Popescu a publicat pe contul personal de Instagram o fotografie, alături de un mesaj inedit în care anunță că ea și familia ei urmează să plece în „Laponia la Moș Crăciun”.

În timp ce i se citește entuziasmul din glas, soția lui Radu Vâlcan a precizat că ea și familia sa își doreau de multă vreme să ajungă în această destinație, dar au tot amânat din cauza distanței.

„E hotărâtă treaba! Plecăm în Laponiaaaaa la Moș Crăciun! Am ezitat până acum, pentru că drumul era tare complicat, cu o escală sau chiar două, nu aveam idee exact ce activități să facem, în ce localități, etc. Daaar, vom pleca cu un charter și în patru ore suntem direct în prag la doamna Crăciun. Deja fac research, caut haine potrivite și mă surprind fiind extrem de nerăbdătoare, cu un gol în stomac de fericire. Nici nu realizez cât de dor îmi era de zăpada din copilăria mea, de totul alb, fără de care magia Crăciunului nu are cum să fie completă… Așteptăm cu drag orice sugestie, avertizare, recomandare.”, a transmis Adela Popescu pe contul personal de Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Deși au o căsnicie de peste opt ani, cei doi soți reușesc să își împartă responsabilitățile dexcelent, în timp ce își mențin relația perfectă de cuplu. Potrivit declarațiilor făcute de Radu Vâlcan pentru click.ro, secretul căsniciei lor este faptul că mereu țin cont unul de nevoile celuilalt.

„Nu se vede, dar știu că are niște nevoi de care trebuie să țin cont. Și ea, la rândul ei, ține cont de nevoile mele și cred că de fapt așa funcționează o familie normală. Fericirea înseamnă atunci când partenerul este fericit, tu te hrănești cu fericirea lui și toată lumea e mulțumită.”, a precizat Radu Vâlcan pentru sursa menționată mai sus.

Citește și: Radu Vâlcan și Adela Popescu aniversează 8 ani de căsnicie. Ce mesaj emoționant a transmis soția sa | VIDEO

Ce diferență de vârstă există între Radu Vâlcan și Adela Popescu. Cu câți ani e mai mare prezentatorul TV

Uniți de iubire și simțul umorului, Radu Vâlcan și Adela Popescu s-au cunoscut pe platourile de filmare ale telenovelelor de succes în care au jucat. Prezentatorul TV a mărturisit, într-un interviu, că s-a îndrăgostit de inocența partenerei sale.

Între Radu Vâlcan și Adela Popescu există o diferență de aproape zece ani, prezentatorul de la Insula Iubirii fiind mai mare cu zece ani decât soția sa. În timp ce Radu are 46 de ani, mama băieților săi are 36.

Cu sau fără o diferență între ei, Radu și frumoasa lui soție sunt, fără îndoială, unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz, iar povestea lor de iubire este una de-a dreptul fabuloasă.