Artistul internațional care vine în Romania a căzut de pe scenă în timpul unui concert. Imaginile sunt virale | VIDEO

Post Malone, artistul care va concerta în România în luna august, a căzut de pe scenă în timpul unui concert.

Post Malone, unul dintre cei mai așteptați artiști de la Untold X, a avut parte de un incident neașteptat, în urmă cu doar câteva zile. Artistul a căzut de pe scenă chiar în timp ce cânta. Acesta a vrut să dea noroc cu un fan aflat în public, dar nu și-a mai putut ține echilibrul și s-a prăbușit.

Post Malone a cazut de pe scenă în timpul unui concert. Imaginile surprinse de fani fac înconjurul internetului

Căzătura a avut loc în timp ce artistul interpreta piesa „Pour Me a Drink” pe Stadionul State Farm din Glendale, Arizona, sâmbătă, 29 iunie). După cum se vede în imaginile filmate de fani care s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare, cântărețul a îngenuncheat pentru a da noroc cu un fan din public, care avea paharul de plastic ridicat, când o bucată din scenă a cedat sub el, relatează billboard.com.

Post Malone, care zâmbea și își ținea paharul în mână, a ieșit brusc din cadru în timp ce platforma s-a prăbușit.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Gestul impresionant făcut de Paris Hilton pentru zeci de familii din România. Ce a ieșit la iveală abia acum: „Dacă puteți crede”

În ciuda căderii bruște, artistul nominalizat la premiile Grammy a părut nezdruncinat. Se pare că el a revenit pe scenă aproape imediat, continuând să cânte și ridicându-și paharul pentru a termina uralele, stârnind aplauzele fanilor.

Un fan a postat clipul pe TikTok cu descrierea „Îmi pare atât de rău, Austin. Te iubesc! Un show uimitor", făcând referire la partea ei „de vine” din acest incident. De asemenea, textul de pe ecran spune: „Nu am vrut aproape să-ți rup spatele”, într-o aluzie amuzantă la versurile melodiei: „I've been breakin' my back.”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Post Malone se află în prezent în mijlocul turneului său nord-american pentru promovarea albului său, F-1 Trillion. Show-ul din Arizona a fost unul dintre cele mai importante din această vară, iar Malone va continua turneul cu mai multe concerte, înainte de a pleca spre Europa, când va ajunge și la noi în țară.

Post Malone, în premieră în România, la Festivalul Untold

Post Malone, câştigător al Premiilor Billboard şi nominalizat la Grammy, va concerta pentru prima dată în România, la ediţia din acest a Festivalului Untold, care va avea loc între 7 şi 10 august, la Cluj-Napoca.

„Post Malone, una dintre cele mai influente figuri ale muzicii contemporane, superstar global, vine pentru prima dată în România la ediţia aniversară a festivalului Untold”, arată organizatorii festivalului, într-un comunicat de presă.

Cu peste 80 de milioane de discuri vândute, cu 59,5 miliarde de ascultări pe Spotify, Post Malone se numără printre cei mai bine vânduţi artişti din toate timpurile. A câştigat 10 premii Billboard Music Awards, trei American Music Awards şi un premiu MTV Video Music şi a fost nominalizat de 18 ori la premiile Grammy. Piesele “Circles”, “Rockstar”, “Sunflower” şi multe alte hituri ale artistului se vor auzi pentru prima dată live pe Cluj Arena la ediţia aniversară de 10 ani, Untold X.

În august 2018, artistul american a doborât recordul de 34 de ani deţinut de Michael Jackson pentru cele mai multe săptămâni petrecute în clasamentul Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums: albumul său “Stoney” s-a aflat în acest top timp de 77 de săptămâni, faţă de cele 76 de săptămâni ale albumului “Thriller”. În 2025, Post Malone a intrat în clasamentul celor mai ascultaţi artişti pe platforma de streaming Spotify, single-ul “Sunflower” a ajuns la 3,65 miliarde de accesări.

Citește și: Dorințele pe care Jennifer Lopez le are pentru concertul din București. Mâncarea bio și apa de izvor, doar câteva dintre cerințe

Primul său album, “Stoney” (2016), a stabilit deja tonul pentru ceea ce avea să urmeze: single-uri de succes precum “Congratulations” (feat. Quavo) l-au transformat într-un nume de referinţă în industria muzicală. Următoarele albume, “Beerbongs & Bentleys” (2018) şi “Hollywood’s Bleeding” (2019), i-au consolidat statutul de megastar. Cu hituri globale precum “Rockstar”, “Circles” şi “Sunflower”, Post Malone a devenit unul dintre cei mai ascultaţi artişti din lume. "Beerbongs & Bentleys" a capturat perfect esenţa hedonistă a generaţiei Z, în timp ce "Hollywood’s Bleeding" a explorat latura întunecată a faimei.

Post Malone este un artist al recordurilor, cu un palmares impresionant: 9 piese certificate diamant – mai mult decât oricare alt artist, 18 nominalizări la Grammy, 11 Billboard Music Awards, inclusiv Artistul Anului în 2020. Albumele sale au fost ascultate de miliarde de ori pe platformele de streaming, iar videoclipurile sale au sute de milioane de vizualizări. Dar dincolo de cifre, Post Malone rămâne un artist autentic, accesibil şi totodată un trendsetter în industria muzicală. În 2024, Post Malone a colaborat cu Taylor Swift la piesa “Fortnight”, care a stabilit un record de streaming pe Spotify în ziua lansării. Tot în 2024, a lucrat cu Beyoncé la piesa “Levii's Jeans”, iar la ediţia 2025 a premiilor Grammy a avut şapte nominalizări.

Becky Hill, Rag’n’Bone Man, Martin Garrix, Armin Van Buuren, Tiesto se numără printre ceilalţi artişti care au confirmat prezenţa la evenimentul muzical.