Cum a protejat-o Prințul William pe Kate Middleton după scandalul pozelor topless. Măsurile pe care le-a folosit viitorul rege

Noi surse au dezvăluit cum a protejat-o Prințul William pe Kate Middleton după scandalul pozelor topless, ce a avut loc în anul 2012.

Publicat: Duminica, 11 Ianuarie 2026, 09:00 | Actualizat Vineri, 09 Ianuarie 2026, 18:27
Prințul William și Kate Middleton s-au confruntat cu un scandal internațional în 2012 | Getty Images

În septembrie 2012, o publicație din Franța a obținut poze topless cu Kate Middleton în timp ce se bronza în vacanță alături de Prințul William.

Cei 2 se aflau într-un tur regal în Malaezia atunci când au fost surprise aceste poze, scrie Daily Mail.

La peste 1 deceniu de la acest incident, a fost dezvăluit cum a reacționat Prințul William în acea perioadă.

Potrivit surselor, William „abia își putea stăpâni furia”. Mai mult, a dat în judecată revista Closer și a câștigat procesul în 2017.

Cum a protejat-o Prințul William pe Kate Middleton după scandalul pozelor topless

Potrivit autorului de cărți regale Robert Jobson, William, în vârstă de 43 de ani, e cel mai mare „susținător” al lui Kate și „crede că, dacă cineva depășește limita în ceea ce o privește pe Catherine, e datoria lui să intervină și să o protejeze”.

În cartea sa Catherine: A Biography for a Future Queen, Jobson a sugerat că această atitudine se extindea și asupra paparazzilor. Atât William, cât și prințul Harry au văzut direct impactul devastator pe care atenția media l-a avut asupra vieții mamei lor, prințesa Diana.

„Poziția lui a fost clară încă de la începutul relației lor. Nu va tolera ca presa să depășească limitele,” a scris biograful regal despre dorința lui William de a o proteja pe Kate.

Hotărârea lui urma însă să fie „testată la maximum” în timpul vizitei lui William și Kate în Malaezia, în septembrie 2012. Atunci, revista Closer a obținut fotografiile topless realizate cu teleobiectivul în vacanță, iar atenția asupra turneului s-a „răsturnat” peste noapte.

Pe atunci Ducele și Ducesa de Cambridge, William și Kate se aflau în Malaezia ca parte a turului lor în Asia de Sud-Est și Pacificul de Sud, organizat pentru a marca Jubileul de Diamant al Reginei.

În acest tur, Kate susținuse primul său discurs în străinătate, la Hospis Malaysia, unde a lăudat primul program de îngrijire paliativă din țară destinat copiilor grav bolnavi și în fază terminală. Dar atenția a fost brusc îndreptată spre pozele obținute fără voia sa.

Kate Middleton a avut o reacție diferită la scandal față de Prințul William

Potrivit editorului Rebecca English, Kate Middleton a avut o reacție diferită la scandal față de Prințul William. Potrivit surselor, Kate era „extrem de calmă”.

„William era complet opusul,” susține English. „Obosit, furios, posomorât, abia își putea ascunde mânia.”

Imaginile au fost realizate la doar câteva zile înainte de a 15-a aniversare a morții Dianei.

William și Kate se aflau pe terasa Castelului d’Autet, reședința privată a vărului de gradul 2 al lui William, contele de Snowdon, când viitoarea Regină a fost fotografiată cu un aparat dotat cu teleobiectiv.

Încă profund marcat de moartea mamei sale, Diana, William a luat măsuri „imediate” și „decisive” pentru a o proteja pe Kate, pe măsură ce fotografiile scandaloase au ajuns în atenția publicului.

După ce și-a informat tatăl, pe atunci prințul Charles, precum și pe Regină, prințul a condamnat „încălcarea grotescă a vieții private” și a subliniat „sentimentul profund de intruziune” resimțit de cuplu.

„Au realizat, de asemenea, că trebuie să acționeze imediat dacă doreau să-și protejeze viața privată și să-și apere drepturile,” a scris Jobson.

Pe 14 septembrie, William și Kate au anunțat că au intentat acțiuni legale împotriva editorului revistei Closer.

