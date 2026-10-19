Averea fabuloasă a Elinei Svitolina și a lui Gaël Monfils! Ce se întâmplă cu milioanele după divorț

Elina Svitolina și Gaël Monfils divorțează după cinci ani de căsnicie. Ce avere au acumulat cei doi tenismeni și câte milioane au câștigat din sport.

Divorțul Elinei Svitolina de Gaël Monfils a surprins lumea sportului, iar acum atenția se îndreaptă și către averea impresionantă acumulată de cei doi tenismeni.

După cinci ani de căsnicie, sportiva ucraineană și fostul jucător francez au decis să meargă pe drumuri separate.

De-a lungul carierelor, cei doi au câștigat împreună peste 55 de milioane de dolari numai din premiile obținute la turnee.

La acestea se adaugă veniturile din sponsorizări și contracte de imagine. Ce se știe despre situația lor financiară și despre milioanele aflate în discuție după despărțire.

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Ce avere au Elina Svitolina și Gaël Monfils

Elina Svitolina și Gaël Monfils se numără printre numele cunoscute din tenisul profesionist. De-a lungul carierei, cei doi sportivi au câștigat sume importante din participarea la turnee, iar rezultatele obținute pe teren le-au adus premii de milioane de dolari.

Potrivit statisticilor publicate de WTA, Elina Svitolina a acumulat peste 31 de milioane de dolari din premiile câștigate în competițiile de tenis. Sportiva ucraineană continuă să participe la turnee importante, iar rezultatele sale contribuie la creșterea veniturilor din carieră.

Potrivit informațiilor disponibile pe site-urile WTA Tennis și Setlex, Elina Svitolina a câștigat aproximativ 31.081.041 de dolari din premiile obținute de-a lungul carierei la turneele de tenis.

În 2026, sportiva ucraineană a câștigat peste 4,4 milioane de dolari din premii, potrivit statisticilor WTA. Veniturile provin din participările la competițiile profesioniste, atât la simplu, cât și la dublu.

Sumele menționate nu includ veniturile din sponsorizări, contracte publicitare sau eventuale investiții personale.

Valoarea exactă a averii nete a Elinei Svitolina nu este confirmată public. Prin urmare, premiile câștigate pe teren nu reflectă neapărat întreaga avere a sportivei.

Câte milioane de dolari a câștigat Gaël Monfils

Gaël Monfils a strâns o avere impresionantă de-a lungul carierei sale în tenisul profesionist. Sportivul francez a evoluat la cel mai înalt nivel timp de peste două decenii și a obținut rezultate importante în circuitul ATP.

Potrivit datelor publicate pe site-ul oficial ATP Tour, Gaël Monfils a câștigat peste 24 de milioane de dolari din premiile obținute la turnee. Francezul a ajuns până pe locul 6 în clasamentul mondial și a câștigat 13 titluri ATP la simplu.

La aceste câștiguri se pot adăuga veniturile din sponsorizări și colaborări comerciale. Totuși, valoarea exactă a averii personale a lui Gaël Monfils nu este cunoscută public, iar premiile din tenis nu reflectă neapărat întreaga sa situație financiară.

Câți bani au câștigat împreună Elina Svitolina și Gaël Monfils

Elina Svitolina și Gaël Monfils au câștigat împreună peste 55,5 milioane de dolari din premiile de tenis, potrivit datelor Setlex și ATP Tour. Svitolina a adunat aproximativ 31,08 milioane de dolari, în timp ce Monfils a depășit 24,49 milioane de dolari.

Sumele reprezintă câștigurile brute din întreaga carieră, nu averea actuală a celor doi. O parte dintre bani a fost obținută înainte de căsătoria lor, în 2021. Nu există date publice confirmate despre valoarea bunurilor deținute împreună sau despre un eventual partaj.

Elina Svitolina și Gaël Monfils au anunțat că divorțează pe 19 octombrie 2026

Elina Svitolina a anunțat luni, 19 octombrie 2026, încheierea căsniciei cu tenismenul francez Gaël Monfils. Cei doi s-au căsătorit în iulie 2021 și au împreună o fiică, Skai, născută în octombrie 2022.

Sportiva ucraineană a vorbit și despre impactul emoțional profund pe care războiul din țara sa natală l-a avut asupra ei. Totodată, a subliniat că Monfils i-a fost alături în momentele dificile. Cei doi au transmis că fiica lor va rămâne prioritatea lor și au cerut respectarea intimității familiei în această perioadă, notează www.reuters.com.

Ce se știe despre împărțirea averii după divorțul dintre Elina Svitolina și Gaël Monfils

Deși despărțirea dintre Elina Svitolina și Gaël Monfils a fost confirmată public, detaliile despre o eventuală împărțire a averii nu au fost făcute publice. Nu există informații confirmate nici despre un posibil contract prenupțial, nici despre valoarea exactă a bunurilor deținute împreună.

Cei doi au câștigat peste 55,5 milioane de dolari din premiile de tenis de-a lungul carierelor, potrivit www.wtatennis.com și www.atptour.com însă această sumă nu reprezintă automat averea comună. Împărțirea bunurilor depinde de regimul matrimonial aplicabil și de situația juridică a fiecărui activ. Până la apariția unor informații oficiale, nu se poate spune dacă sau în ce proporție acești bani ar putea face obiectul unui partaj.

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