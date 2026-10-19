Elina Svitolina și Gaël Monfils divorțează după cinci ani de căsnicie. Sportiva a dezvăluit motivele despărțirii într-un mesaj emoționant.

Se destramă cuplul perfect din tenis! Elina Svitolina și Gaël Monfils divorțează după cinci ani de căsnicie | Profimediaimages.ro

Veste neașteptată în lumea tenisului! Elina Svitolina și Gaël Monfils, unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din sportul mondial, au decis să pună capăt căsniciei după cinci ani.

Sportiva ucraineană a făcut anunțul printr-un mesaj emoționant, în care a vorbit despre impactul profund pe care războiul din țara natală l-a avut asupra vieții sale personale. Cei doi au împreună o fetiță, Skai, și au transmis că vor continua să fie alături de ea.

Elina Svitolina și Gaël Monfils divorțează după cinci ani de căsnicie

Elina Svitolina și Gaël Monfils au decis să pună capăt căsniciei lor după cinci ani. Cei doi sportivi, care au format unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea tenisului, s-au căsătorit în iulie 2021 și au devenit părinți în octombrie 2022, când a venit pe lume fiica lor, Skai.

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Vestea despărțirii a fost făcută publică de Elina Svitolina, prin intermediul unui mesaj distribuit pe Instagram, în care a explicat motivele care au determinat-o să ia această decizie.

Conform www.reuters.com, sportiva a mărturisit că războiul din Ucraina a afectat-o profund din punct de vedere emoțional și că, în ultimii ani, s-a confruntat cu momente extrem de dificile.

Deși Gaël Monfils i-a fost alături și a sprijinit-o necondiționat, jucătoarea de tenis a ajuns la concluzia că are nevoie să se regăsească și că acest lucru nu mai este posibil în cadrul căsniciei.

Elina Svitolina a dezvăluit de ce divorțează de Gaël Monfils după cinci ani de căsnicie

În mesajul publicat pe rețelele sociale, Elina Svitolina a vorbit despre suferința pe care a trăit-o în ultimii ani, departe de terenul de tenis. Sportiva a explicat că războiul din țara sa natală a avut consecințe mult mai profunde asupra stării sale emoționale decât a lăsat să se vadă în public.

Conform www.reuters.com, Elina Svitolina a povestit că s-a confruntat cu nopți nedormite, îndoieli și sentimentul că își pierde treptat propria identitate. Aceasta a subliniat că soțul ei a fost permanent alături de ea și că amândoi au încercat să depășească dificultățile prin care treceau.

Cu toate acestea, sportiva a înțeles că anumite lupte interioare nu pot fi câștigate nici măcar cu ajutorul persoanei iubite: „Cu timpul, am ajuns să înțeleg că trebuie să găsesc drumul înapoi către mine însămi și că nu pot face acest lucru în cadrul căsniciei noastre”, a transmis Elina Svitolina, potrivit www.reuters.com.

Jucătoarea de tenis a precizat că a fost una dintre cele mai dificile decizii din viața sa, mai ales că sentimentele pentru Gaël Monfils nu au dispărut.

Sportiva a vorbit cu recunoștință despre sprijinul primit din partea soțului ei, despre momentele frumoase pe care le-au trăit împreună și despre familia pe care au construit-o.

Ce se întâmplă cu fiica Elinei Svitolina și a lui Gaël Monfils după divorț

Elina Svitolina și Gaël Monfils au împreună o fetiță, Skai, care s-a născut pe 15 octombrie 2022. Deși au decis să se despartă, cei doi sportivi au transmis că vor continua să fie prezenți în viața fiicei lor și că aceasta va rămâne principala lor prioritate. Conform www.agerpres.ro, Elina Svitolina a ținut să precizeze că despărțirea nu este provocată de vina unuia dintre parteneri: „Căsnicia noastră ia sfârșit, dar familia noastră nu. Vă rugăm să înțelegeți că nu este nimeni de vină. Sunt, pur și simplu, doi oameni care s-au iubit profund și o poveste care capătă o nouă formă”, a transmis sportiva.

Elina Svitolina și Gaël Monfils au început o relație în 2018, iar trei ani mai târziu, în iulie 2021, s-au căsătorit. De-a lungul timpului, cei doi au fost văzuți frecvent susținându-se reciproc la turneele de tenis și au împărtășit cu admiratorii momente importante din viața lor de familie.

Conform www.people.com, cei doi au reușit chiar să câștige titluri de simplu la același turneu, la Auckland, în ani consecutivi: Gaël Monfils în 2025 și Elina Svitolina în 2026. Despărțirea vine într-o perioadă de schimbări importante și pentru cariera sportivului francez.

Conform www.agerpres.ro, Gaël Monfils, în vârstă de 40 de ani, și-a încheiat cariera mai devreme decât era planificat. Acesta intenționa inițial să își ia rămas-bun de la tenisul profesionist la turneul Masters 1.000 de la Paris, programat la începutul lunii noiembrie.

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