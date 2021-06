Bethenny Frankel a strălucit într-un costum de baie roșu, dintr-o singură piesă. Imaginile surprinse de paparazzi

Vedeta, în vârstă de 50 de ani, și-a etalat atuurile fizice într-un costum roșu, dintr-o singură piesă, pe care l-a accesorizat cu o pălărie din paie. Articolul vestimentar i-a îmbrăcat perfect formele, punându-i în evidență talia subțire și bustul generos.

Cu doar câteva ore înainte de momentele relaxante de pe plajă, Bethenny Frankel s-a fotografiat în camera de hotel. În imagine poartă un top roz și o fustă înflorată și asimetrică.

Citește și: Catrinel Menghia, cele mai drăgălașe poze cu fiica ei. Cum a sărbătorit modelul român 20 de ani de carieră internațională

Selfiul o arată și pe fiica vedetei, care se aranjează în baia din spatele ei.

Cine este Bethenny Frankel

Bethenny Frankel este antreprenor și om de televiziune. Ea a devenit cunoscută după ce a participat la show-ul The Apprentice: Martha Stewart, unde a fost finalistă, în 2005.

După aceea, a apărut în mai multe producții precum The Real Housewives of New York City, Bethenny Ever After, Bethenny & Fredrik (2018) și Bethenny (2013–2014).

Citește și: Cum arată Nicoleta Popa de la Chefi la cuțite în costum de baie. Concurenta lui Scărlătescu se mândrește cu forme voluptoase

În prezent, Bethenny deține propriul brand de lifestyle și scrie cărți de dezvoltare personală.

Ce operații estetice are Bethenny Frankel

Bethenny Frankel a vorbit deschis despre operațiile estetice la care a apelat de-a lungul timpului, dar și despre temerile ei în ceea ce privește chirurgia plastică.

”Mi-am făcut un lifting al sânilor. Fillerul este înfricoșător, dar cred în Botox, deoarece mi-a modelat dimensiunea maxilarului. Scrâșnesc din dinți, deci relaxează mușchiul. Nu îl folosesc atât de des cum ar trebui.

Ar trebui să-mi setez o alarmă pentru a mă privi în oglindă. Dacă arăt ca un Shar-Pei, atunci știu că am nevoie de el în continuare”, spunea Bethenny Frankel pentru publicația People.

Citește și: Liviu Vârciu, imagine fierbinte cu iubita. Cum arată Anda Călin într-un costum de baie care îi pune posteriorul în evidență