Bia Khalifa, surprinsă cu rapperul Tudor Sișu. Ce spune despre relația cu rapperul: „S-a interpretat greșit”

Bia Khalifa a mărturisit în urmă cu mai mult timp că a avut o relație amoroasă cu Tudor Sișu, însă când a fost întrebată din nou despre relația dintre ea și rapper, aceasta a negat cele spuse în trecut. Ea a declarat că Tudor Sișu este omul care a ajutat-o în cele mai grele momente ale sale și i-a oferit sfaturi cu privire la hate-ul pe care l-a primit în mediul onine de-a lungul timpului.

Care este relația dintre Bia Kalifa și Tudor Sișu: „E o persoană minunată din viața mea”

Recent, Bia Kalifa și Tudor Sișu au fost suprinși de paparazzi SpyNews luând masa în oraș, ceea ce a dus cu gandul că cei doi ar avea o relație. Însă Bia Kalifa a oferit o serie de declarații prin care și-a dorit să lămurească situația.

„Este un subiect foarte interesant și s-a intereprat greșit ceva ce nu trebuia să se interpreteze greșit. Suntem pe data de 25 ianuarie, peste 4 zile e ziua mea și avem două evenimente, eu cu Sișu, e implicat oarecum în ziua mea, într-un club din București unde mă vor aștepta toate prietenele. Vorbim despre acest eveniment de o lună, ne-am văzut, am zis să mergem la masă că unde să mergem altundeva că e frig afară, am vrut să mergem să mâncăm ceva ca doi oameni normali și nu s-a întâmplat nimic mai mult decât să discutăm de ziua de 29, când e ziua mea, respectiv 27, pe lângă discuțiile noastre amicale”, a spus Bia Khalifa, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

În continuare, Bia a vorbit despre respectul pe care i-l poartă lui Sișu.

„Am stat la masă, m-a adus acasă, acasă la mine, de fapt la noi, că stau cu Fulgy și nimic mai mult decât asta. Sișu pentru mine o să rămână mereu ca un al doilea tată, Sișu a fost lângă mine în momente în care poate foarte multe persoane n-ar fi fost lângă mine, mi-a dat niște sfaturi pe care le-am urmat și nu am regretat faptul că l-am ascultat, m-a susținut în muzică, în carieră și mă susține în privat în ambițiile mele persoanale. Eu nu am cum să nu-l respect pe Sișu, e o persoană minunată din viața mea”, a mai spus Bia Khalifa.

Bia Kalifa declară că a spus la un moment dat că are o relație cu Sișu doar pentru a ieși în evidență

Tânăra de 23 de ani a vorbit și declarațiile din trecut privind relația sa amoroasă cu Sișu și a spus că totul a fost o „strategie de marketing”.

„Acum lăsând glumele la o parte, știri, ce mai apare pe la TV, că mai glumesc și eu cu lumea, oamenii mai pun botul. Eu când am văzut că merge chestia cu hate atunci mi-am creat propria strategie de marketing, că am o relație cu X, cu Y și tot așa și asta nu înseamnă că dacă eu am ieșit la o discuție cu una dintre persoanele care sunt foarte importante în viața mea are vreo legătură cu relația mea cu Fulgy. Fulgy are locul lui în inima mea, iar Sișu la fel, dar e diferit. Cu Fulgy am o relație de dragoste, iar cu Sișu o relație de prietenie”, a mai zis Bia Khalifa, potrivit aceleași surse citate mai sus.

