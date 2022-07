Traumele de neuitat cu care Bia Khalifa a rămas din cauza tatălui ei. Ce i-a făcut în copilărie

Bia Khalifa a vorbit în emisiunea Mirelei Vaida, „Acces Direct”, despre o perioadă grea din viața ei, de pe vremea când locuia cu părinții ei, iar lucrurile erau complicate din cauza tatălui ei.

Bia Khalifa, despre copilăria ei și traumele care o urmăresc și în prezent. Ce a pățit în trecut

Bia Khalifa nu a evitat detaliile când a vorbit despre tatăl ei pe care l-a descris ca fiind foarte agresiv, ba chiar și răspunzător pentru decesul mamei sale.

"Este tortură. Ma bătea până leșinam. Mă bătea până urinam. Mă trezeam în bătaie. Și pe mine și pe mama mea, ne-a bătut până nu mai puteam face nimic. Pe mama o bătea zilnic și a plecat în Italia. Am plecat toți ca să scăpăm de el, de bătăile lui. (...) Am avut câteva jucării, cumpărate de mama și el ne spunea că mama nu vrea să ne vadă. Când am crescut am aflat faptul că mama era încuiată pe afară și nu avea voie să ne vadă. (...)

M-a înjunghiat în picior și mi-a spus că dacă tip, îmi întoarce cuțitul. Ne bătea doar cu chestii tăioase, să iasă sânge. Mi-a rupt un deget și nu m-a dus la spital, o coastă.(...) Copilăria mea a fost furată de tata. El este vinovat și de moartea mamei mele, care a murit de cancer, din cauza lui s-a îmbolnăvit. (...)", a declarat Bia Khalifa la Acces Direct, potrivit spynews.ro.

Bia Khalifa s-a separat de iubitul ei din cauza unui comentariu pe care i l-a lăsat Connect-R la o poză

Bia Khalifa a făcut o serie de dezvăluiri despre despărțirea de fostul ei iubit. Aceasta a explicat că separarea lor a venit în urma unui comentariu pe care Connect-R la o poză, iar bărbatul a devenit gelos.

Iată ce a dezvăluit Bia Khalifa la o televiziune despre comentariul pe care ea l-a primit de la Connect-R pe rețelele de socializare.

''Da e adevărat, mi-a comentat Connect-R la poză ceva cu “Ce bună ești!”. Nu mai știu dacă pe profilul meu sau pe altul, dar acolo era poza cu mine. De acolo a început o problemă super mare, eu nu mă cunosc cu el și am fost acuzată ca și cum aș avea ceva cu Connect-R.

Tipul asta începuse tipul ăsta ( n.r. fostul iubit) începuse sa ma terorizeze, nici nu mi-am dat seama că sunt cu el împreună și regret toată viața efectiv. Greșeala vieții mele. A comentat și după m-a luat la rost. Eram socata. A fost foarte abuziv, s-a apucat să ma înjure, să-mi spună ca sunt o fata ușoară.'', a declarat Bia Khalifa, pentru Antena Stars, potrivit spynews.ro.