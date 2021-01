Bianca Drăgușanu, surprinsă în ipostaze incendiare. Diva face ravagii în Maldive, cu picioarele interminabile și posterioul bombat

De asemenea, diva s-a fotografiat întinsă pe nisip, într-un costum de baie roșu, din două piese. Fanii nu ezită să reacționeze la fotografiile Biancăi, diva ajungând să adune și peste 20 de mii de aprecieri.

Bianca Drăgușanu este mama unei fetițe superbe pe nume Sofia, care își dorește o surioară, ipoteză pe care mama ei nu o respinge.

„Eu vreau încă o surioară cu care să mă joc. Vrea să se numească Inna. Sincer, da, mai vreau un copil. chiar dacă mi s-a părut foarte dificilă perioada în care am fost însărcinată și nu am fost genul ăla de gravidă care să mă expun cu burta la vedere, cred că mi-ar plăcea să mai am încă un copil.”, a declarat Bianca Drăgușanu la Antena Stars.