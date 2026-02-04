Boala incurabilă de care suferă Andreea Bostănica: „Toate vacanțele le petreceam în spital. Mi-a fost rușine să vorbesc”

Andreea Bostănica suferă de o boală incurabilă de piele. Influencerița în vârstă de 21 de ani a povestit recent că a trecut prin momente foarte dificile în copilărie, din cauza bolii.

Andreea Bostănica are psoriazis. „Regina TikTok-ului din România” a povestit cum boala de piele i s-a declanșat când avea 6 ani și până la 12 ani a petrecut foarte mult timp în spital. Deși este o boală incurabilă, Andreea o ține în prezent sub control.

„Eu de mică am avut și am în continuare o boală de piele. Se numește psoriazis. Îmi trebuie soare, apă sărată”, a povestit Andreea Bostanica într-un podcast, potrivit cancan.ro.

Influencerița a povestit cum a avut un partener care a avut grijă de ea când boala își făcea simțită prezența în vacanță.

„Un gest foarte drăguț, mereu când intram în mare el mereu lua apa așa și îmi dădea pe la coate, pe unde îmi mai ieșea mie psoriazis când mai eram stresată și mă dădea așa și zicea: ‘Vai, sărăcuța de tine’. Mereu spunea: ‘Lasă, că o să rezolvăm chestia asta’. Mă gândeam cum o să o rezolve, ce să facă, găsește medicamentul, că nu există, la psoriazis”

Articolul continuă după reclamă

Andreea Bostănică a mai povestit că până la 6 ani boala nu își făcuse simțită prezența, dar după 6 ani a fost cumplit.

„Mi-a fost rușine să vorbesc despre boala mea de piele!”. Andreea Bostănica, despre viața cu psoriazis

„Mi-a fost rușine să vorbesc despre boala mea de piele. A fost foarte grea când eram mică. S-a declanșat când aveam 6 ani și părinții mei au divorțat. Eu n-am simțit un sters, dar acolo undeva s-a întâmplat ceva. Nici mama n-a înțeles. Fratele meu nu are. Eu și tata avem”, a povestit Andreea Bostanica.

Tânăra și-a amintit cât de rușinată era de rănile din genuchi cauzate de boală și cum le privea cu tristețe pe fetele care puteau purta fuste și pantaloni scurți vara.

„N-am povestit pentru că mi-a fost rușine. Eu aveam o formă foarte mare. Genunchii mei, coatele mele, erau acoperite de psoriazis. Aveam sânge pe picioare. Toate vacanțele de la școală le petreceam în spital. Doar de sărbători mama mă lua de la spital. Eu n-am putut să port fuste, pantaloni scurți. Îmi crăpa pielea dacă făceam o mișcare bruscă. La 11 ani, într-o tabără, am ieșit într-o zi o fustă și prietenii mei s-au speriat de mine. Mi-am luat apoi colanți pe sub fustă. Era foarte cald afară. Acum s-a ameliorat. L-am tratat foarte mult. De la 6 ani până la 12 ani am stat foarte mult în spital. Cu toate că nu dispare niciodată. Toate unguentele, toate cremele, perfuzii, injecții…”, a mai spus Andreea Bostanica despre boala care i-a afectat copilăria.