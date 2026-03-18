Dani Mocanu a fost condamnat și decizia este definitivă! Descoperă câți ani de închisoare va face manelistul.

Vă reamintim faptul că în noiembrie 2025, Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu au fost condamnați pentru faptul că au bătut un bărbat cu ranga la o benzinărie din Pitești. Ulterior, când au aflat că au probleme cu legea, cei doi cunoscuți frați au fugit din România înainte de pronunțarea sentinței în Italia. Recent, Dani Mocanu a fost condamnat și decizia este definitivă, așa că descoperă în rândurile de mai jos câți ani de închisoare va face manelistul.

Câți ani de închisoare va executa Dani Mocanu! Decizia este una definitivă. Ce au decis judecătorii

Marți, pe 17 martie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins ca nefondat recursul de casație depus de manelistul Dani Mocanu și de fratele său, Ionuț Nando Mocanu. Este vorba despre o cale extraordinară de atac prin care cei doi au încercat să sscape astfel de condamnarea primită pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. Astfel, cântărețul a fost condamnat și decizia a devenit una definitvă, lucru ce îl obligă pe Dani Mocanu la ani grei de închisoare.

Vă reamintim faptul că în noiembrie 2025, Curtea de Apel Brașov a decis o condamnare de 4 ani de închisoare cu executare pentru Dani Mocanu și o condamnare de 7 an de închisoare pentru fratele artistului, Ionuț Nando Mocanu. Sentința a venit ca urmare a faptului că în august 2022, cei doi au atacat noaptea cu o rangă un bărbat, într-o benzinărie din municipiul Pitești. Ulterior, vinovații au fugit din România înainte de stabilirea sentinței. Victima a avut ulterior nevoie de îngrijiri medicale, fiind bătută inclusiv cu pumnii și cu picioarele, lucru ce i-a provocat răni grave.

Au fost găsiți în Italia, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, după ce au fost dați în urmărire generală și au fost puși în arest la domiciliu, iar autoritățile române au făcut formalitățile necesare pentru extrădarea lui Dani Mocanu și a fratelui său, a informat Agerpres.

Pentru faptele sale, Dani Mocanu a rămas cu pedeapsa inițială de patru ani de închisoare cu executare.