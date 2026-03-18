Russell Crowe vine în România. Unde poate fi văzut actorul din „Gladiatorul”, premiat cu Oscar

Fanii filmului „Gladiatorul” au toate motivele de bucurie. Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood vine în România în perioada următoare.

Actorul din „Gladiatorul” a promis un spectacol de excepție, iar Russell Crowe a anunțat oficial vizita sa. Scopul acesteia a fost explicat chiar de el, într-un videoclip publicat în mediul online.

Russell Crowe vine în România

„Am vrut să vă anunț că eu și trupa mea, Indoor Garden Party, vom susține câteva concerte în România, în 2027. Pe 26 mai vom fi în Timișoara, iar pe 28 mai 2027 vom fi în București”, a spus actorul internațional.

Citește și: Femeia care l-a cucerit pe Gladiator. Cum arată și cine este noua iubită a lui Russell Crowe

Trupa din care face parte actorul a apărut pentru prima dată în anul 2009. Conceptul acesteia s-a născut într-un pub din afara Londrei și a continuat mult timp într-un mod improvizat.

Site-ul oficial al trupei oferă mai multe detalii despre datele turneului, dar și despre orașele în care artistul poate fi văzut în perioada următoare. Actorul premiat cu Oscar va veni în România pentru două concerte și a promis spectacole memorabile pentru toți cei care îl așteaptă cu sufletul la gură.

Citește și: Russell Crowe, de nerecunoscut la peste 20 de ani de la premiera filmului Gladiatorul. Cum arată și ce face acum

Cum au reacționat fanii la aflarea veștii

Russell Crowe a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor pentru rolul său, Maximus Decimus Meridius, în filmul „Gladiatorul” (2000). În ciuda succesului profesional, actorul a declarat într-un interviu că s-a simțit vinovat pentru premiul primit.

Acesta a fost de părere că regizorul Ridley Scott merita să fie cu adevărat recunoscut la Oscaruri în acel an. Cu toate acestea, Crowe și-a consolidat faima odată cu apariția în „Gladiatorul”.

Citește și: Russell Crowe a împlinit 58 ani. Cum arăta acum celebrul actor din filmul Gladiatorul

Ce a spus Russell Crowe la aniversarea a 20 de ani de la lansarea filmului „Gladiatorul”

Russell Crowe a urcat pe scena Premiilor Oscar din 2001, unde a vorbit despre experiența sa. Actorul a declarat că a fost foarte mândru de munca depusă. „Gladiatorul” a fost un film de mare succes, în care Crowe a interpretat rolul unui general roman vândut ca sclav. La acea vreme, actorul avea doar 35 de ani.

De asemenea, acesta a povestit că a scăpat la limită de un tigru pe platourile de filmare și că a depus eforturi considerabile pentru a-și menține forma fizică. Actorul a dezvăluit și că a legat o prietenie de lungă durată cu regizorul Ridley Scott, colaborând ulterior la alte patru filme: „Robin Hood”, „A Good Year”, „American Gangster” și „Body of Lies”.

Citește și: Keanu Reeves vine în România în 2026. Unde va fi prezent actorul

