Russell Crowe vine în România. Unde poate fi văzut actorul din „Gladiatorul”, premiat cu Oscar

Fanii filmului „Gladiatorul” au toate motivele de bucurie. Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood vine în România în perioada următoare.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 18 Martie 2026, 17:49 | Actualizat Miercuri, 18 Martie 2026, 17:50
În prezent, actorul se pregătește pentru un moment special pe care vrea să-l ofere fanilor din întreaga Românie. | Profimedia Images

Actorul din „Gladiatorul” a promis un spectacol de excepție, iar Russell Crowe a anunțat oficial vizita sa. Scopul acesteia a fost explicat chiar de el, într-un videoclip publicat în mediul online.

Russell Crowe vine în România

„Am vrut să vă anunț că eu și trupa mea, Indoor Garden Party, vom susține câteva concerte în România, în 2027. Pe 26 mai vom fi în Timișoara, iar pe 28 mai 2027 vom fi în București”, a spus actorul internațional.

Citește și: Femeia care l-a cucerit pe Gladiator. Cum arată și cine este noua iubită a lui Russell Crowe

Trupa din care face parte actorul a apărut pentru prima dată în anul 2009. Conceptul acesteia s-a născut într-un pub din afara Londrei și a continuat mult timp într-un mod improvizat.

Site-ul oficial al trupei oferă mai multe detalii despre datele turneului, dar și despre orașele în care artistul poate fi văzut în perioada următoare. Actorul premiat cu Oscar va veni în România pentru două concerte și a promis spectacole memorabile pentru toți cei care îl așteaptă cu sufletul la gură.

Citește și: Russell Crowe, de nerecunoscut la peste 20 de ani de la premiera filmului Gladiatorul. Cum arată și ce face acum

Cum au reacționat fanii la aflarea veștii

Russell Crowe a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor pentru rolul său, Maximus Decimus Meridius, în filmul „Gladiatorul” (2000). În ciuda succesului profesional, actorul a declarat într-un interviu că s-a simțit vinovat pentru premiul primit.

Acesta a fost de părere că regizorul Ridley Scott merita să fie cu adevărat recunoscut la Oscaruri în acel an. Cu toate acestea, Crowe și-a consolidat faima odată cu apariția în „Gladiatorul”.

Citește și: Russell Crowe a împlinit 58 ani. Cum arăta acum celebrul actor din filmul Gladiatorul

Ce a spus Russell Crowe la aniversarea a 20 de ani de la lansarea filmului „Gladiatorul”

Russell Crowe a urcat pe scena Premiilor Oscar din 2001, unde a vorbit despre experiența sa. Actorul a declarat că a fost foarte mândru de munca depusă. „Gladiatorul” a fost un film de mare succes, în care Crowe a interpretat rolul unui general roman vândut ca sclav. La acea vreme, actorul avea doar 35 de ani.

De asemenea, acesta a povestit că a scăpat la limită de un tigru pe platourile de filmare și că a depus eforturi considerabile pentru a-și menține forma fizică. Actorul a dezvăluit și că a legat o prietenie de lungă durată cu regizorul Ridley Scott, colaborând ulterior la alte patru filme: „Robin Hood”, „A Good Year”, „American Gangster” și „Body of Lies”.

Citește și: Keanu Reeves vine în România în 2026. Unde va fi prezent actorul

În prezent, actorul se pregătește pentru un moment special pe care vrea să-l ofere fanilor din întreaga Românie.

Câți ani de închisoare va executa Dani Mocanu! Decizia este una definitivă. Ce au decis judecătorii...
AS.ro Nepoata dictatorilor Nicolae şi Elena Ceauşescu se pregăteşte de nuntă! Cum arată inelul de logodnă Nepoata dictatorilor Nicolae şi Elena Ceauşescu se pregăteşte de nuntă! Cum arată inelul de logodnă
Observatornews.ro Cel mai tânăr marinar dispărut la Midia avea 26 de ani. Sebastian urma să se căsătorească în septembrie Cel mai tânăr marinar dispărut la Midia avea 26 de ani. Sebastian urma să se căsătorească în septembrie
Antena 3 Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului" Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
SpyNews Un nou trend periculos pe Internet. La ce riscuri se expun cele care vor să își subțieze nasul precum Kendall Jenner Un nou trend periculos pe Internet. La ce riscuri se expun cele care vor să își subțieze nasul precum Kendall Jenner

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Câți ani de închisoare va executa Dani Mocanu! Decizia este una definitivă. Ce au decis judecătorii
Câți ani de închisoare va executa Dani Mocanu! Decizia este una definitivă. Ce au decis judecătorii
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a sărbătorit fiul Regelui Charles Ziua Mamei din Marea Britanie
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a... Catine.ro
Ce surpriză i-a făcut Anda soțului ei, Liviu Vârciu, de ziua lui de naștere. Cu ce probleme de sănătate să confruntă artistul
Ce surpriză i-a făcut Anda soțului ei, Liviu Vârciu, de ziua lui de naștere. Cu ce probleme de sănătate să...
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Vladimir Putin pregătește un atac asupra unei țări NATO, anunță propagandiștii ruși: „Republica Populară Narva”
Vladimir Putin pregătește un atac asupra unei țări NATO, anunță propagandiștii ruși: „Republica Populară... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Bogdan de la Ploiești, apariție neașteptată alături de mama Vanessei! Imagini inedite cu manelistul și viitoarea soacră
Bogdan de la Ploiești, apariție neașteptată alături de mama Vanessei! Imagini inedite cu manelistul și... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de post cu linte și legume crocante. Rețetă bogată în proteine
Salată de post cu linte și legume crocante. Rețetă bogată în proteine HelloTaste.ro
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși.
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să... Antena3.ro
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea useit
Pensionarii vor primi 596 lei! Cine se încadrează să ia banii
Pensionarii vor primi 596 lei! Cine se încadrează să ia banii BZI
Falimentul bate la ușa fermelor: laptele costă 2 lei să fie produs, dar se vinde cu un leu
Falimentul bate la ușa fermelor: laptele costă 2 lei să fie produs, dar se vinde cu un leu Jurnalul
Mira aruncă bomba! Indiciul că Levi Elekes ar fi înșelat-o: S-a jurat pe ochii mei...
Mira aruncă bomba! Indiciul că Levi Elekes ar fi înșelat-o: S-a jurat pe ochii mei... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
IPS Teodosie i-a făcut
IPS Teodosie i-a făcut "baie" cu agheasmă primarului Constanţei, care n-a apucat să se ferească Observator
Beneficiile consumului de soia. Cum îți poate sprijini starea de sănătate
Beneficiile consumului de soia. Cum îți poate sprijini starea de sănătate MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
5 moduri de a încuraja relațiile de familie
5 moduri de a încuraja relațiile de familie DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari UseIT
Lapte vegetal din orez. Rețetă de băutură simplă și delicată
Lapte vegetal din orez. Rețetă de băutură simplă și delicată Hello Taste
