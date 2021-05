Brigitte și Florin Pastramă s-au împăcat. Au sărbătorit împreună doi ani de căsnicie. Cum s-au filmat

Deși se credea că între ei nu va mai exista cale de împăcare, mai ales după certurile din tv și din reality-show-ul din care fac parte la Antena Stars, aceștia s-au filmat pe rețelele de socializare stând la aceeași masă.

Alături de filmările publicate de vedetă în „povestea mea” de pe Instagram, Brigitte a publicat și o fotografie în care le-a arătat fanilor ce buchet de flori superb a primit de la soțul ei.

Florin Pastramă a avut grijă ca soția sa să se simtă cea mai iubită femeie de pe pământ în această zi, în care cei doi au împlinit doi ani de căsătorie. El a așteptat-o încă de dimineață cu un buchet superb de trandafiri, iar ea a făcut totul public, mărturisind că iubește surprizele, iar gestul făcut de el i-a înseninat ziua.

Florin Pastramă, surpriză de zile mari pentru Brigitte

Iată că tensiunile dintre cei doi s-au mai liniștit, iar aceștia s-au putut bucura de o cină romantică, la sushi, alături de fiica ei, Sara.

Brigitte și Florin Pastramă s-au filmat pe rețelele de socializare, iar aprecierile prietenilor virtuali ai lui Brigitte au curs fără încetare. Vedeta s-a mândrit cu buchetul de flori primit, semn că relația dintre cei doi ar mai putea avea speranță, deși zilele trecute au vorbit despre divorț.

Brigtte Pastramă și Florin, la cuțite

Într-o izbucnire de vorbe dure, Brigitte își spune supărarea, pretextând faptul că atitudinea soțului ei nu este una corectă față de ea. Mama lui Florin Pastramă se află în spital, din cauza unor probleme medicale, iar înțelegerea din partea ei ar fi una limitată, așa cum spune Florin. Cu siguranță, adevărul este undeva la mijloc, însă amândoi și-au aurncat vorbe grele, chiar în cadrul reality-show-ului despre familia lor.

„A venit Florin foarte supărat acasă. Mama lui e la spital. Au trecut două săptămâni de când el a plecat iar. La mine nu este gară. El m-a înjurat, m-a jignit foarte tare. Nimeni nu acceptă violența verbală. Nimeni nu vrea să fie în prezența unor astfel de certuri. Eu am încercat să fiu înțelegătoare, că mama lui are probleme de sănătate. Eu cică aș fi baubau cel rău. Nu mai am ce să mai zic. Îmi văd de viață, înainte”, declara Brigitte Sfăt, în cadrul emisiunii de la Antena Stars.

Florin Pastramă, supărat pe Brigitte că nu-i înțelege problemele din familia sa

Florin Pastramă nu s-a putut abține și i-a transmis și el câteva cuvinte acuzatoare, în care încearcă să explice cum arată situația cu adevărat. Desigur, sunt două perspective, a ambilor soți, dar ambii au adus argumente puternice. De o parte o avem pe Brigitte, supărată din cauza faptului că soțul ei nu este implicat în treburile casnice și îi vorbește foarte urăt, iar în tabăra opusă se află Florin, dezamăgit de faptul că soția sa nu înțelege pe deplin faptul că mama lui are nevoie de el la spital.

„Decizia cea mai importantă pentru mine e mama mea care e în spital. Din păcate, mama mea este foarte bolnavă. Pentru mine mama mea e cea mai importantă, nu pot să stau cu muncitorii când mama e la spital. Am o singură mamă, tatăl meu a murit. Am doi ani de zile cu tine, eu vreodată ți-am întors cuvântul? Nu am tras cu tine la aceeași căruță? Brigitte, gândește-te că e un Dumnezeu sus! Nu ți-e rușine, măi Brigitte?”, a spus Florin Pastramă.

