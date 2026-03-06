Britney Spears a fost arestată! Care e motivul și ce au găsit polițiștii în mașina starului

Britney Spears, artista în vârstă de 44 ani, a fost arestată în California.

Celebra artistă a fost arestată miercuri seară de forțele de ordine, potrivit BBC.

„Acesta a fost un incident nefericit, care este complet de neiertat. Britney va lua măsurile necesare și va respecta legea, iar sperăm că acesta va fi primul pas într-o schimbare mult așteptată care trebuie să aibă loc în viața lui Britney. Sperăm că va primi ajutorul și sprijinul de care are nevoie în această perioadă dificilă. Băieții ei vor petrece timp cu ea. Cei dragi ei vor veni cu un plan mult așteptat pentru a o ajuta să aibă succes și să se simtă bine”, a declarat un reprezentant al lui Britney Spears pentru BBC.

Se pare că artista a fost eliberată în primele ore ale dimineții de joi, urmând să fie obligată să se prezinte la Curtea Superioară din Ventura County pe data de 4 mai.

După ce a apărut știrea arestării joi, Britney Spears a ales să își șteargă contul de Instagram. Publicația TMZ a scris că vedeta ar fi condus sub influența substanțelor interzise și a alcoolului.

Polițiștii care au oprit-o pe autostradă au încătușat-o și au dus-o la cel mai apropiat spital pentru a i se stabili nivelul de alcoolemie din sânge.

Se pare că forțele de ordine au descoperit în urma percheziției o substanță necunoscută, posibilă substanță interzisă, care a fost imediat trimisă pentru analiză de laborator. Vedeta are un istoric îndelungat cu consumul de droguri, încă din 2007, când se afla în proces pentru custodia fiilor ei cu fostul ei partener Kevin Federline.

În ultima vreme, postările artistei de pe rețelele de socializare i-au îngrijorat pe fani, dar și pe apropiați, după ce aceasta a expus un comportament inadecvat.

Din felul în care scria și vorbea în video-urile pe care le posta pe rețelele de socializare, reieșea că Britney s-ar putea confrunta cu probleme mentale. Cu o privire pierdută, în timp ce executa dansuri lascive îmbrăcată sumar, Britney zâmbea la cameră, dar fanii au simțit că ceva nu e în regulă cu ea.

Cei doi fii ai cântăreței, Jayden James, în vârstă de 20 de ani, și Sean Preston, în vârstă de 19 ani, nu au mai ținut legătura cu mama lor și se vedeau foarte rar.

Cântăreața, care și-a lansat ultima ei piesă în 2022 într-un duet cu Elton John, și a renunțat apoi complet la cariera ei muzicală. În ianuarie 2024, Britney a spus că nu se va mai întoarce niciodată pe scenă.

