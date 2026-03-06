Mireasa, sezon 13. Ce spun Dorian și Daniel despre faptul că Diana se simte atrasă de ei. Ce acuzații a făcut doamna Niculina

Dorian și Daniel și-au spus părerea sinceră despre gestul Dianei din emisia live de joi, 5 martie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii. Tânăra a reușit să ia prin surprindere pe toată lumea cu mărturisirile sale neașteptate. Aceasta a dezvăluit că nu se simte atrasă de Marian, însă există doi băieți care i-au stârnit interesul.

În emisia live de joi din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 5 martie 2026, Diana a făcut confesiuni care au uluit concurenții. Până și Simona Gherghe a fost „șocată” de vorbele tinerei.

După date-ul cu Marian, fata și-a dat seama că nu se simte atrasă de el. Aceasta a dezvăluit că nu este bărbatul lângă care se vede. Mai mult, Diana a numit trei băieți din casa show-ului matrimonial care i-au stârnit interesul: Sebastian, Dorian și Daniel.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Adevărul despre ligheanul „buclucaș” din casa băiețior. Cum a reacționat Alexandru: „Îmi cer mii de scuze”

În cele din urmă, tânăra a ținut să menționeze faptul că pe Sebastian îl vede doar ca pe un prieten, însă ar vrea să-i cunoască mai bine pe Dorian și Daniel.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția de pe 5 martie 2026 a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

Ce au spus Dorian și Daniel despre faptul că Diana se simte atrasă de ei

Subiectul controversat a fost discutat și la Mireasa: Capriciile Iubirii, unde Dorian și Daniel și-au spus părerea sinceră despre faptul că Diana se simte atrasă de ei. De altfel, iubitul Claudiei a declarat că a fost surprins neplăcut de vorbele fetei.

„Pe mine m-a surprins neplăcut! Atenția mea este îndreptată spre Claudia. Văd din partea ei ca o apreciere, dar atenția mea este îndreptată spre Claudia.”, a mărturisit Daniel cu zâmbetul pe buze.

Dorian a explicat că Diana ar face parte din tiparul lui de femeie, însă este confunz din cauza situației delicate cu Marian, cel cu care a legat o relație de prietenie în casa show-ului matrimonial.

„Nu știu, și eu am rămas fără cuvinte. Nu știu cum să reacționez momentan. Gândurile mele sunt într-o mie de direcții. Îmi fac o mie de filme, trebuie să analizez puțin situația și să-mi dau seama.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Roxi și Amalia s-au aliat împotriva Danielei. Cele trei au avut parte de o discuție acidă. Ce s-a întâmplat

De asta am și încercat să o cunosc la început. Dar am ajuns la concluzia că nu este cazul atunci când am văzut-o concentrată pe business. Faptul că a venit înapoi și s-a sucit așa de repede îmi dă foarte mult de gândit! (...) Nu știu dacă a profitat (n.r. de chemare lui Marian). Nu sunt eu în măsură să spun asta!”, a spus băiatul la Mireasa - Capriciile Iubirii.

Atunci când s-a pus problemă ca ar fi putut să se folosească de chemarea lui Marian în emisiune, Diana a intervenit imediat. Tânăra a vrut să precizeze că aceste speculații sunt false: „Aș vrea să intervin! Dacă eu aș fi vrut să profit de chemarea lui Marian aș fi răspuns la sentimentele lui”.

Mai mult, doamna Niculina a făcut acuzații neașteptate în fața camerelor de filmat. Bunica lui Marian a mărturisit că Diana s-a întors în casa Mireasa pentru Dorian, de fapt. Vorbele acesteia au deranjat-o pe tânăra, care nu s-a putut abține și a reacționat imediat.

„Cred că a venit pentru Dorian! A așteptat-o o lună, nu a avut ochii pentru altă fată și uite ce s-a întâmplat”, doamna Niculina, vizibil dezamăgită.

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!