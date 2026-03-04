Cum le răspunde președinta FRP celor care au acuzat-o pe Julia Sauter că nu cunoaște limba română 

După ce Julia Sauter a obținut cea mai bună performanță din istoria României la proba feminină de patinaj artistic la JO de iarnă 2026, au existat voci care au acuzat-o că nu știe română.

Marius Negrea, fostul antrenor al sportivei de origine germană, a declarat că ar fi: prima purtătoare de drapel din istorie care nu știe un cuvânt în românește. Eduard Novak, fost Ministru al Sportului, a spus că „trăiește cea mai mare umilință la adresa sportului românesc de performanță”.

Maria Coroamă, președinta Federației Române de Patinaj, a sărit în apărarea sportivei, precizând pentru Golazo.ro că Julia nu vorbește fluent în limba română, dar o înțelege și a depus jurământul pentru cetățenie în limba noastră.

Julia Sauter, acuzată că nu cunoaște limba română. Cum răspunde președinta FRP

„Julia a depus jurământul pentru cetățenie în limba română. Știe anumite fraze și cuvinte în limba română. E adevărat că nu o vorbește fluent, dar înțelege absolut tot în română.

Domnului Negrea îi pot înțelege frustrarea. Dar nu mi se pare corect să-și atace fosta sportivă. Mulți sportivi își schimbă antrenorul. Deci să o apuce în altă direcție, în altă țară.

Cred că Marius a mers puțin cam departe cu declarația sa. Înțeleg, e munca lui. Și am recunoscut-o întotdeauna. Însă trebuie menționat că Roxana Luca (n.r. actuala antrenoare a Juliei Sauter) a fost întotdeauna alături de Julia.

Chiar și atunci când era cu Marius, era umbra lui Marius (n.r. – Roxana Luca fiind antrenoare secundă). Deci Roxana sub nicio formă nu i-a furat sportiva. Julia este într-o formă foarte bună.

A beneficiat de o planificare de antrenament excepțională. Și uite că a reușit să-și atingă vârful de formă la aceste Jocuri Olimpice”, a spus Maria Coroamă, într-un interviu pentru golazo.ro.

Julia Sauter s-a clasat pe locul 17 la patinaj artistic, la JO de Iarnă.

„Cred că pe tot parcursul sezonului am încercat să rămân mereu în moment. Roxana (n.r. antrenoarea sa) m-a ajutat să mă dezvolt pas cu pas. Am cumpărat și un program de psihologie sportivă pentru a-l avea în «valiza» mea. Observ că totul devine din ce în ce mai bun, inclusiv modul în care abordez competițiile. Desigur, obiectivul era ca totul să se îmbine perfect la această competiție.

Nu știu încă cât voi mai concura, poate încă un an, maximum doi. Chiar nu știu, trebuie să văd cum mă simt. Vreau să mă simt împlinită. Din păcate, acesta nu este un sport în care poți deveni bogat. Și la un moment dat trebuie să înfrunți realitatea. Vrei să-ți întemeiezi o familie, vrei o casă, vrei anumite lucruri în viață, și nu mai ești tânăr!”, a spus Julia Sauter, pentru Golden Skate.