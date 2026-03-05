Vacanță cu peripeții. Ce a pățit Oana Monea în Bali când a vrut să retrăiască magia Insulei Iubirii

Oana Monea a plecat în Bali pentru a retrăi atmosfera din „Insula Iubirii”, însă vacanța s-a transformat într-o experiență neașteptată. Ce peripeții a trăit vedeta pe insula exotică.

Ceea ce trebuia să fie o vacanță de vis s-a transformat într-o călătorie plină de agitație. Oana Monea, fosta ispită de la Insula Iubirii, a făcut declarații neașteptate despre ceea ce s-a întâmplat în timpul celei mai recente vizite în Bali.

Ce a pățit Oana Monea în Bali când a vrut să retrăiască magia Insulei Iubirii

Oana Monea nu a plecat singură în vacanță. Blondina a declarat că a fost însoțită de iubitul ei. Vedeta și-a dorit să retrăiască experiența magică de la Insula Iubirii, dar de această dată alături de o persoană pe care o iubește cu adevărat. De altfel, aceasta a mărturisit că a avut parte de întâlniri romantice exact ca pe Insula Iubirii.

Citește și: Cât câștigă ispita Oana Monea într-o singură zi din afacerea pe care o are. Blondina le-a dezvăluit fanilor ce sumă încasează

Articolul continuă după reclamă

Totuși, experiența ei în Bali nu s-a încheiat așa cum și-a imaginat. Detaliile au fost dezvăluite chiar de ea ulterior, într-un interviu pentru Cancan.

Oana Monea a reușit să își creeze o comunitate strânsă chiar și după încheierea emisiunii. Blondina este urmărită pe conturile sale de social media, acolo unde își ține fanii la curent cu activitatea sa profesională, dar și cu postări din viața personală.

Citește și: Cine este noul iubit al ispitei Oana Monea, după ce a declarat ca încă ține legătura cu Marius Avram. "Ești cel mai bun"

După încheierea filmărilor la Insula Iubirii, Oana Monea s-a întors în țară și și-a găsit iubirea în brațele unui bărbat din Constanța, potrivit presei. Oana și partenerul ei par să trăiască o frumoasă poveste de iubire și au luat lucrurile pe rând, așa cum a fost și cazul vacanței lor din Bali.

Ce s-a întâmplat în timpul vacanței din Bali

Oana Monea a povestit în detaliu cum vacanța sa de vis s-a încheiat destul de prost. În ciuda problemelor cu care s-a confruntat, blondina a rămas optimistă și a ales să privească partea bună a lucrurilor.

Citește și: De ce boală suferă Oana Monea de la Insula Iubirii. Ispita a făcut dezvăluiri dureroase. Afecțiunea nu are, deocamdată, vindecare

Nu totul a fost bine pentru Oana Monea în ultimele două săptămâni din vacanța sa din Bali. Totuși, partenerul i-a rămas alături și a ajutat-o să treacă peste problemele apărute. Oana a mărturisit că s-a confruntat cu dureri mari de stomac și că a slăbit din cauza faptului că nu a putut să mănânce corect.

„Am stat în Bali 23-24 de zile, cam așa, cu iubitul cu care sunt de 9 luni. Facem 10 luni. Ne-am dorit amândoi de când ne-am cunoscut. Ne-am luat biletele destul de repede și acum am plecat. Noi, după o lună de relație, aveam biletele luate”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Am făcut activități zilnic, am avut trasee, am vizitat exact ca date-urile de la insulă, dar erau cu cineva cu care îmi doream să fac asta. Ne-am cunoscut și noi mai bine. Am stat lângă un om de dimineață până seara, 24 din 24, aproape o lună. Acasă nu prea se poate. Acasă era fiecare cu munca lui și așa”, a spus Oana despre vacanța sa de vis.

Dacă momentele cu partenerul au fost de vis, durerile de stomac au transformat vacanța într-un adevărat coșmar pentru Oana.

Citește și: Oana Monea de la Insula Iubirii și-a sărbătorit ziua de naștere în vacanță alături de iubitul ei. Ce destinație au ales

„M-a durut stomacul extraordinar de tare. Am mâncat mâncare bună, dar nu îmi pica bine absolut nimic în ultimele două săptămâni. Am slăbit, mi-am făcut abdomenul mai extraordinar decât era”, a mai spus fosta ispită.

Oana Monea a știut însă cum să privească partea plină a paharului și să se bucure de vacanță chiar și în momentele grele. Blondina a postat și câteva imagini pentru admiratorii săi pe contul său de Instagram.

