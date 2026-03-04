După dispariția de pe Instagram, Megan Fox își etalează formele în imagini incendiare. La aproape 40 de ani, vedeta nu se abține

Antena Căutare
Contul gol, dar atenția totală asupra ei. Megan Fox și-a surprins complet fanii de la Hollywood. La aproape 40 de ani, vedeta și-a etalat formele în imagini de-a dreptul incendiare.

Publicat: Miercuri, 04 Martie 2026, 13:50
Nimic nu este prea mult pentru bruneta focoasă. Vârsta este doar un număr, iar trupul ei de zeiță depășește limitele imaginației. La 39 de ani, Megan Fox a pozat mai sexy ca niciodată, iar fotografiile au făcut înconjurul lumii în doar câteva minute. Actrița internațională a ales să-și șteargă toate imaginile de pe contul de Instagram și să păstreze doar un carusel postat la începutul lunii martie.

Diva a pozat în nimic mai mult decât un tricou negru strâmt și o pereche de tanga, iar posteriorul bombat a rămas vizibil în timp ce se poziționa provocator.

Fox și-a asortat ținuta senzuală cu o pereche de ciorapi negri transparenți, pantofi stiletto extrem de înalți și un colier elegant. Părul lung și negru l-a lăsat desfăcut, iar privirea ei directă către cameră a intensificat efectul fotografiilor.

Desigur, postarea a fost însoțită de un mesaj enigmatic:

„Totul este mai frumos pentru că suntem condamnați”.

Fanii s-au grăbit să-i aprecieze postarea și să-i lase comentarii. Megan Fox nu s-a oprit aici: în secțiunea de Story a contului său a postat mai multe imagini de la același shooting foto, însoțite de mesajul:

„Sunt în viață. Tocmai au apărut poze noi”.

Citește și: Imagini rare cu fiica lui Megan Fox. Cum arată Saga Blade în brațele tatălui său celebru

Megan Fox a devenit mamă în urmă cu un an

În ultimul an, Megan a fost mai puțin activă online. Actrița s-a concentrat pe rolul său de mamă după nașterea fiicei sale, Saga Blade. Ea și fostul său partener, Machine Gun Kelly, au devenit părinți pe 27 martie 2025. Recent, cântărețul a dezvăluit că și-a tatuat numele fiicei pe mâna dreaptă.

„Relația lor în acest moment se rezumă la creșterea copiilor împreună. Megan se concentrează pe copii și pe acomodarea cu acest nou capitol. Aceasta este cu adevărat prioritatea ei”, au declarat surse apropiate pentru People.

Chiar dacă au decis să se despartă, cei doi continuă să crească fiica împreună. De altfel, Machine Gun Kelly a făcut și el senzație online, etalându-și corpul tatuat doar în lenjerie intimă.

Citește și: Megan Fox și Machine Gun Kelly s-au despărțit la scurt timp după ce actrița a anunțat că e însărcinată cu copilul lui

Megan Fox se pregătește să aniverseze 40 de ani

Fox și-a etalat formele îndrăznețe după ce a glumit despre cum i s-a schimbat corpul după sarcină. Vedeta se pregătește să împlinească 40 de ani pe 16 martie, dar vârsta nu pare să fi lăsat nicio urmă asupra ei.

Când a sărbătorit cea de-a 38-a aniversare în 2024, Megan a șters toate fotografiile de pe contul ei de Instagram. Anterior, și-a dezactivat contul în februarie 2023. Aceste decizii fac ca revenirea ei incendiară să fie cu atât mai spectaculoasă și virală în mediul online.

Bruneta de 39 de ani știe cum să-și țină fanii în suspans și de această dată a depășit limitele, lăsând imaginația tuturor să zboare.

Citește și: Megan Fox și-a afișat burtica de gravidă într-o rochie transparentă. Cum a apărut pe străzile din Los Angeles

