Papa Francisc suferă de dublă pneumonie, a anunţat marţi Vaticanul, complicând tratamentul pentru suveranul pontif în vârstă de 88 de ani şi indicând o nouă deteriorare a sănătăţii sale fragile.

Aflat din 2013 la conducerea Bisericii Catolice, Papa Francisc, care este internat de vineri în spitalul Gemelli din Roma din cauza unei infecţii respiratorii, are o sănătate fragilă, a suferit operaţii majore şi foloseşte un scaun cu rotile.

Care mai e starea de sănătate a suveranului pontif, Papa Francisc, la 88 de ani. Se află în spital de câteva zile

Cu operaţii la plămâni, colon şi abdomen, probleme la genunchi şi crize recurente de bronşită, Papa Francisc este din ce în ce mai mult obligat să îşi reducă programul.

Primele probleme serioase de sănătate le-a cunoscut încă din tinereţe, în Argentina. La vârsta de 21 de ani, Francisc a fost la un pas de moarte din cauza unei pleurezii, iar lobul superior al plămânului său drept a trebuit să fie extirpat. „Când a trecut efectul anestezicului, am simţit o durere foarte intensă. Nu pot spune că nu am fost îngrijorat, dar am avut întotdeauna convingerea că mă voi vindeca”, a mărturisit el într-o carte, potrivit news.ro.

Când era arhiepiscop de Buenos Aires, a fost tratat de un specialist chinez în acupunctură pentru dureri de spate, potrivit biografului său, Austen Ivereigh.

De asemenea, a suferit de „calculi biliari” şi în 2004 a avut o problemă cardiacă „temporară” din cauza unei uşoare îngustări a unei artere, potrivit aceleiaşi surse.

Papa şchiopătează, dar este o problemă cauzată mai degrabă de un picior plat decât de sciatică, i-a explicat el jurnalistului argentinian Nelson Castro pentru cartea „Sănătatea papilor”.

Cardinalul Bergoglio, care a condus iezuiţii în timpul dictaturii brutale din Argentina în anii 1970, a căutat, de asemenea, ajutor psihologic pentru a face faţă anxietăţii sale. Acum se descurcă ascultând muzica lui Bach sau sorbind mate, băutura naţională pe bază de plante din Argentina.

Papa, căruia i s-a montat recent un aparat auditiv, se culcă de obicei la ora 21:00 şi citeşte timp de o oră înainte de a dormi aproximativ şase ore şi de a se trezi în jurul orei 4:00 dimineaţa. El face întotdeauna o siestă de 45 de minute după prânz şi menţine un ritm foarte alert la Vatican, făcând uneori şi 10 programări într-o singură dimineaţă.

În 2018, Papa a dezvăluit că va trebui să se supună unei operaţii de cataractă - o întunecare a cristalinului ochiului - în anul următor. Potrivit presei italiene, operaţia a avut loc discret într-o clinică din Roma.

În iulie 2021, papa a fost operat sub anestezie generală pentru a suferi o „colectomie stângă”, o procedură care implică îndepărtarea unei porţiuni din colon. Papa suferă de o inflamaţie potenţial dureroasă a diverticulelor, herniilor sau pungilor care se formează pe pereţii tractului digestiv, o afecţiune ce creşte în frecvenţă odată cu vârsta.

În anul următor, în mai 2022, a apărut pentru prima dată într-un scaun cu rotile, care a devenit de atunci principalul său mijloc de transport, forţând echipele sale să facă adaptări logistice, în special atunci când călătoresc.

În martie 2023, Papa a fost internat la spitalul Gemelli cu probleme respiratorii. A rămas acolo timp de trei zile, tratat cu antibiotice. „Sunt încă în viaţă”, a glumit el în faţa jurnaliştilor la ieşirea din spital. Dar „dacă am mai fi aşteptat câteva ore, ar fi fost mult mai grav”, a recunoscut el ulterior într-un interviu acordat postului de televiziune de limbă spaniolă Telemundo.

În luna iunie a aceluiaşi an, papa s-a întors la spitalul Gemelli, de data aceasta pentru a fi operat de hernie abdominală, sub anestezie generală. El a rămas acolo timp de zece zile înainte de a se întoarce la Vatican pentru convalescenţă.

Cardinalul Jorge Bergoglio - care i-a succedat în 2013 papei demisionar Benedict al XVI-lea - a confirmat chiar că a scris o scrisoare de demisie, la două luni după alegerea sa, în martie 2013, în cazul în care „probleme de sănătate” îl împiedicau să îşi îndeplinească misiunea. „Totuşi, acest lucru nu înseamnă deloc că renunţarea la pontificat ar trebui să devină, să spunem, o 'modă', un lucru normal”, a nuanţat Francisc declaraţia sa din februarie 2023, afirmând că se guvernează „cu capul, nu cu genunchii”.

„În realitate, chiar şi în timpul operaţiilor mele chirurgicale, nu m-am gândit niciodată să demisionez”, a mărturisit el în autobiografia sa „Speră”, publicată în ianuarie 2025.