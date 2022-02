Carmen de la Sălciua, schimbare impresionantă de look. Cât de bine arată artista cu părul lung și breton

Carmen de la Sălciua a făcut senzație pe contul de Instagram cu noua sa schimbare de look. Cântăreața și-a obișnuit prietenii virtuali cu părul său scurt și șaten, însă acum a uimit pe toată lumea cu noua coafură.

Pentru că este foarte activă pe rețelele sociale și îi place să interacționeze cu cei 301 mii de urmăritori, vedeta nu a ezitat să îi încânte cu o imagine în care părul său lung îi conturează perfect forma feței.

Cum arată Carmen de la Sălciua cu breton, părul lung și brunet

Carmen de la Slăciua nu este adepta schimărilor îndrăznețe de look, însă de data aceasta a făcut furori în rândul publicului masculin. Artista s-a decis să se fotografieze cu părul brunet, lung și cu breton.

De asemenea, noua coafură o prinde extrem de bine și îi pune într-o lumină bună culoarea ochilor, dar și buzele cu volum.

„Oare de câte ori trebuie să mă mai fac blondă ca să realizez că brunetul mă reprezintă 🤷🏾‍♀️🤦🏿‍♀️😱 Și voi faceți de-astea? New look 😎 In Love with my hair 🎀”, a scris frumoasa cântăreața la descrierea imaginii.

Pentru că este foarte apreciată pe rețelele sociale, imaginea publicată de Carmen de la Sălciua a strâns mai bine de 10 mii de like-uri. Totodată, noul său look a încântat pe toată lumea, iar reacțiile pozitive n-au întârziat să apară.

„Îți stă foarte bine cu această culoare”, „Ești perfectă așa brunetă”, „Ești top oricum”, „Am spus că brunetă îți stă mai bine❤”, „Cea mai frumoasă femeie” sau „Zici că ești păpușă Barbie. ❤️”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să transmită complimente și laude pentru modul în care arată.

În ceea ce privește noul look, Carmen de la Sălciua nu a specificat dacă este doar o perucă sau s-a gândit să fie o schimbare totală.

Carmen de la Sălciua iubește din nou

Artista radiază de fericire de când a confirmat relația cu noul său iubit, Marian. Deși au existat mai multe speculații cu privință la povestea lor de dragoste, Carmen de la Sălciua nu a ascultat de gura lumii.

Într-un interviu pentru fanatik.ro, citat de viva.ro, vedeta a oferit inforații neașteptate despre bărbatul care a cucerit-o, după o perioadă lungă în care a stat singură.

„Acum bem cafeaua împreună, nu pot să spun chiar cu ce m-a impresionat de față cu el (…) Suntem împreună de o lună deja. Lucrurile merg bine, iar eu sunt fericită. Este o relație serioasă”, a spus artista, potrivit sursei citate mai sus.

„Nu mi-aș fi expus relația dacă nu aș fi fost convinsă că este ceea ce mă face pe mine fericită. (...) Eu nu o să mai divorțez niciodată, așa mi-am propus. Nu voi repeta greșelile făcute, iar eu, acum, nu sunt femeie de lăsat”, a mai adăugat ea.

