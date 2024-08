Carmen Șerban se confruntă cu grave probleme de sănătate. "Am început să plâng pentru că...". Ce a pățit

Celebra cântăreață de muzică de petrecere Carmen Șerban se confruntă cu probleme grave de sănătate.

La vârsta de 53 ani, Carmen Șerban se confruntă cu probleme de sănătate dificile, iar de curând, medicii i-au dat un alt diagnostic.

În urmă cu 13 ani, faimoasa artistă s-a luptat și a reușit să învingă cancerul. Cu toate acestea, Carmen Șerban s-a confruntat cu alte probleme de sănătate și s-a simțit mereu urmărită de boală.

Carmen Șerban, probleme grave de sănătate

La vârsta de 53 ani, când a fost la medic pentru noi investiații, a început să plângă în cabinetul medical atunci când a aflat veridictul specialiștilor.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cum arată Carmen Șerban în prezent. Ce studii are cântăreața și cu ce se ocupa înainte de a deveni faimoasa

Carmen Șerban a început să plângă atunci când a aflat că va trebui să se deplaseze cu ajutorul cârjelor, potrivit Viva.

Artista și-a deschis inima și a povestit recent despre toate provocările și încercările pe care boala I le-a adus în ultimii ani.

Cântăreața a povestit că unul dintre principalele motive pentru care are acum atât de multe probleme de sănătate este pentru că mereu s-a lăsat pe ea pe ultimul loc. În prezent, Carmen Șerban are dureri mari, se deplasează cu ajutorul cârjelor, dar încearcă din răsputeri să fie optimistă.

„Acord timp foarte mult altor oameni decât mie. Am familia mare, prieteni. Tot timpul există o zi de naștere, ceva, dar la mine drumurile sunt foarte lungi, sunt de sute de kilometri, mii de kilometri de multe ori.

Anul ăsta a fost pentru prima oară când mi-am luat o vacanță cu toată familia și am plecat din țară. A fost foarte frumos. Dacă nu aveam și durerea, era și mai bine. Eu sunt optimistă. Consider că boala asta e ceva bun în viața mea. A venit ca să mă trezească un pic și îmi spune boala asta că până aici a fost cazul, iar acum e momentul să fac lucruri și pentru mine”, a povestit Carmen Șerban.

Din nefericire, a aflat pe propria ei piele ce înseamnă să îi pună doar pe cei dragi pe primul loc, uitând de faptul că înainte să îi ajute pe cei din jur trebuie mai întâi să se ajute pe ea însăși.

Citește și: Carmen Șerban a mărturisit motivul pentru care nu s-a căsătorit până acum. De ce a ales să fie singură: „Am ajuns să clachez”

Artista a dezvăluit că își va prioritiza mai mult sănătatea și va fi mai atentă la semnele pe care i le dă corpul ei atunci când ajunge într-un punct critic.

„RMN-ul spune că am un menisc rupt. E o fisură mare, dar e aproape rupt. Nu am mai avut probleme de genul ăsta. Când mi-a zis doctorul să mă pun în cârje, am început să plâng pentru că mi s-a părut aiurea. Mi s-a părut greu. M-am gândit la tatăl meu, care și el a fost așa, a avut o problemă”, a povestit Carmen Șerban.

Ce o ajută acum pe artistă, pe lângă familia și prietenii dragi care o sprijină necondiționat, este credința în Dumnezeu, pe care a redescoperit-o atunci când a fost diagnosticată cu cancer.

Faptul că a reușit să înfrângă boala cumplită a ajutat-o să se îndrepte din nous pre Dumnezeu pentru a-i mulțumi.

Citește și: Carmen Șerban, pregătită să o ia de la capăt, după despărțirea de iubit: „Îmi doresc să-l întâlnesc pe acel suflet pereche”