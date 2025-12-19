Cât costă ținuta pe care Anamaria Prodan a purtat-o la petrecerea de ziua ei. Cum a apărut impresara

Anamaria Prodan a purtat o ținută de excepție la petrecerea de ziua ei. Impresara a împlinit 53 de ani pe 17 decembrie. Iată ce compleu spectaculos a îmbrăcat.

Anamaria Prodan a purtat o ținută de excepție la petrecerea de ziua ei | Instagram

Anamaria Prodan și-a dorit armonie de ziua ei. Așadar, aceasta a renunțat la petrecerile din cluburile de fițe, alegând să petreacă momente de neuitat alături de familie și de prieteni într-un local de lux din București.

La vârsta de 53 de ani, impresara este o femeie împlinită și fericită, având o carieră de succes, trei copii minunați și un iubit celebru în lumea sportului.

Anamaria Prodan nu simte nici lipsa banilor. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că aceasta câștigă sume importante din activitatea pe care o desfășoară. Mai mult, se pare că impresara nu se uite la preț atunci când își dorește cu adevărat un lucru.

Chiar la petrecerea de ziua ei, vedeta a făcut furori cu ținuta impecabilă pe care a purtat-o. Pe data de 17 decembrie, Anamaria Prodan a început un nou capitol, împlinind frumoasa vârstă de 53 de ani.

Cât costă compleul pe care Anamaria Prodan la îmbrăcat la petrecerea de ziua ei

Impresara și-a sărbătorit ziua de naștere la un restaurant de lux din Herăstrău, unde a avut aproape membrii familiei, dar și prieteni. De la petrecere nu au lipsit Andreea Tonciu, croatul Željko Kopić și Giani Kiriță.

Marele absent a fost chiar Ronald Gavril. Acesta nu a putut pleca din Statele Unite ale Americii după ultimul meci de box pe care l-a câștigat pentru Anamaria Prodan.

La discretul eveniment, vedeta a încântat privirile invitaților cu o ținută spectaculoasă pentru care a scos din buzunar nu mai puțin de 1.000 de euro. Compleul Elisabetta Franchi este format din sacou și pantaloni.

Un lucru este cert, costumul i-a pus în evidență atuurile fizice, în mod special silueta de invidiat. Mai mult, Anamaria Prodan și-a asortat ținuta cu mai multe bijuterii, o coafură simplă și un machiaj discret.

Sarah Dumitrescu și Laurențiu Reghecampf Jr i-au fost alături mamei sale la petrecerea de ziua ei. Anamaria Prodan are o relație foarte specială cu cei trei copii ai săi.

Anamaria Prodan și-a deschis o nouă afacere în memoria mamei sale, Ionela Prodan

La discretul eveniment, Anamaria Prodan a dat o veste neașteptată. Aceasta a lansat un vin cu inițialele ei gravate pe sticlă, în memoria celei care i-a dat viață. Băutura este de lux și poate fi achiziționată din magazine chiar înainte de sărbători.

„Am lansat două sortimente de vin, unul pentru femei, altul pentru bărbați. Eu am fost cu alegerea sticlei, am vrut să sclipească, să fie mult auriu și argintiu în designul sticlei. Am citit undeva că argintiul te scapă de vrăji, nu pleacă bărbatul de acasă. În curând, vinul va putea fi achiziționat în supermarket, dar deocamdată îl găsiți la Isoletta, restaurantul meu de suflet.

A fost visul mamei mele să pun numele Prodan și pe un sortiment de vin, pentru ca acest nume să dăinuiască peste timp. Anul trecut, am lansat parfumul Anamaria Prodan”, a povestit impresara, potrivit click.ro.