Anamaria Prodan, gest copleșitor de ziua sa, în memoria Ionelei Prodan. De ce a lipsit Ronald Gavril de la petrecere

Anamaria Prodan a făcut un gest uluitor de ziua ei, în memoria Ionelei Prodan. Aceasta a decis să-i îndeplinească o dorință regretatei sale mame. Iată ce a putut să facă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 18 Decembrie 2025, 15:24 | Actualizat Joi, 18 Decembrie 2025, 16:15
Anamaria Prodan a făcut un gest uluitor de ziua ei, în memoria Ionelei Prodan | Capturi Antena 1 & Hepta

A fost zi de sărbătoare în familia Anamariei Prodan. Impresara a împlinit 53 de ani pe 17 decembrie, motiv pentru care a organizat o petrecere la un restaurant de lux din Herăstrău unde a avut aproape familia și prieteni.

Sarah Dumitrescu și Laurențiu Reghecampf Jr nu au lipsit de la eveniment. Aceștia au fost alături de mama lor într-o zi atât de importantă. Marele absent de la aniversarea Anamariei Prodan a fost chiar iubitul acestei, Ronald Gavril.

Printre cei care au sărbătorit-o pe impresară în localul de lux se numără antrenorul echipei de fotbal Dinamo București, croatul Željko Kopić, Andreea Tonciu (fina ei), Giani Kiriță, Florentin Petre, designerul Florin Borescu, avocatul Oleg Burlacu, dar și stilistul Adrian Pescariu.

De ce a lipsit Ronald Gavril de la petrecerea Anamariei Prodan. Vedeta a împlinit 53 de ani

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Ronald Gavril și Anamaria Prodan trăiesc o frumoasă poveste de iubire. Cei doi au o relație construită pe încredere, respect și comunicare. Deși sunt mereu împreună, sportivul nu a fost prezent la petrecera iubitei sale.

Citește și: Anamaria Prodan, schimbare neașteptată de look. Ce și-a făcut impresara la păr și cum arată acum

Se pare că Ronald Gavril a fost nevoit să rămână în Statele Unite ale Americii după ultimul meci de box pe care l-a câștigat, conform click.ro.

Anamaria Prodan, gest copleșitor de ziua ei, în memoria femeii care i-a dat viață. Ce dorință i-a îndeplinit Ionelei Prodan

Sunt șapte ani de când Ionela Prodan s-a stins din viață, iar Anamaria Prodan încă îi simte lipsa celei care i-a dat viață. Impresara avea o relație foarte specială cu mama ei, motiv pentru care a suferit enorm odată cu pierderea ei.

Chiar de ziua ei, Anamaria Prodan a făcut un gest copleșitor în memoria Ionelei Prodan. Vedeta și-a dorit să-i îndeplinească o dorință mamei sale. Așadar, a lansat un vin cu inițialele ei gravate pe sticlă. Băutura este una de lux și poate fi găsită în magazine chiar înainte de Crăciun.

„Am lansat două sortimente de vin, unul pentru femei, altul pentru bărbați. Eu am fost cu alegerea sticlei, am vrut să sclipească, să fie mult auriu și argintiu în designul sticlei. Am citit undeva că argintiul te scapă de vrăji, nu pleacă bărbatul de acasă. În curând, vinul va putea fi achiziționat în supermarket, dar deocamdată îl găsiți la Isoletta, restaurantul meu de suflet.

Citește și: De ce a renunțat Rebecca Dumitrescu, fiica cea mare a Anamariei Prodan, la modelling. Cu ce se ocupă acum tânăra

A fost visul mamei mele să pun numele Prodan și pe un sortiment de vin, pentru ca acest nume să dăinuiască peste timp. Anul trecut, am lansat parfumul Anamaria Prodan”, a dezvăluit impresara, potrivit sursei citate mai sus.

Colaj cu Anamaria Prodan și mama ei, Ionela Prodan
De asemenea, Anamaria Prodan are planuri de sărbători. Aceasta se va întoarce în Statele Unite ale Americii unde își va petrece Crăciunul și noaptea dintre ani alături de iubitul ei, Ronald Gavril, și de familie.

