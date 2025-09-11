Sarah, fiica Anamariei Prodan, a împlinit 25 de ani. Impresara i-a făcut o urare emoționantă: „Nu-mi găsesc cuvintele”

Fiica Anamariei Prodan a împlinit 25 de ani, iar impresara i-a făcut o urare specială în mediul online.

Anamaria Prodan are trei copii minunați, două fete și un băiat, care o fac pe zi ce trece tot mai mândră. Sarah, fiica cea mică, a împlinit 25 de ani, iar impresara a avut grijă să marcheze momentul cu o postare emoționantă în mediul online.

Ce mesaj emoționant a transmis Anamaria Prodan de ziua de naștere a fiicei sale

Din căsnicia cu Tiberiu Dumitrescu, Anamaria Prodan are două fete, pe Sarah și Rebecca, iar din căsnicia cu Laurențiu Reghecampf îl are pe Bebeto, adolescentul în vârstă de 16 ani. Impresara a avut grijă ca toți cei trei copii să primească o educație aleasă.

Rebecca Dumitrescu este fata cea mare a Anamariei Prodan din mariajul cu fostul baschetbalist, Tibi Dumitrescu. De mai mulți ani tânăra locuiește în America, acolo unde are propria afacere cu haine. De-a lungul anilor, Rebecca a fost o prezență discretă și a preferat să stea departe de micile ecrane.

Sarah Dumitrescu, care este jucătoare de baschet, călcând pe urmele tatălui ei, este fata cea mică a Anamariei Prodan. Tânăra a împlinit 25 de ani, iar cu această ocazie, mama ei i-a transmis un mesaj emoționant, alături de care a atașat o serie de poze înduioșătoare.

„La mulți ani copil de vis. Mama te iubește fără marginele. Sunt atât de mândră de tine încât nu-mi găsesc cuvinte să te descriu. Ești perfecțiunea mea. Te iubesc la infinit”, este mesajul transmis de Anamaria Prodan pentru fiica sa.

În postare, Sarah apare în diferite etape ale vieții, de la poze de când era copil și până la fotografii surprinse la meciurile de baschet.

Ce își dorește Anamaria Prodan

Anamaria Prodan este recunoscătoare pentru familia pe care o are și pentru iubitul ei, Ronald Gavril, care îi este mereu alături. Acum, impresara își dorește doar să își vadă copiii la casele lor, cu familii. Ea așteaptă cu nerăbdare să își crească nepoții, iar despre copiii săi are numai cuvintă de laudă.

„Deci, asta îți spun din inimă. Sunt atât de mândră! Niște copii atât de maturi, de buni, de cuminți, de muncitori, de modești!”, a declarat Anamaria Prodan pentru Știrile Antena Stars, citată de Spynews.