Cât de mult s-a schimbat Monica Ene. Cum arată acum fosta componentă a trupei "Angels"

Un lucru este evident, Monica Ene se mândrește cu un corp perfect, iar ținutele la care apelează îi scot în evidență atuurile fizice, printre care bustul generos, silueta de invidiat și formele apetisante.

Ce s-a întâmplat cu Monica Ene după ce s-a retras din lumina reflectoarelor

Deși aveau un succes imens, Monica și Raluca au decis să se retragă din lumina reflectoarelor și de ochii curioșilor pentru a se dedica mai mult familiei.

"Acum 17 ani câştigam cam 1500, 2000 de dolari pe săptămână de persoană. Eu am dat familiei şi am încercat să ajut cât pot. Toţi banii erau acasă. Banii tot eu îi cheltuiam", a spus artista, conform Spynews.

Monica a mai spus că îi era teamă de momentul în care trupa "Angels" se va destrăma, deși știa că Raluca își dorește să cânte solo și să se lanseze în industria muzicală.

"Eu ştiam că Raluca îşi doreşte să cânte singură chiar din momentul în care s-a înfiinţat trupa Angels. Aveam 12 ani atunci. Era aşteptat momentul despărţirii noastre. Mi-era frică de fiecare an care trecea pentru trupa Angeles că o să ajungem în momentul acela. 3 ani am cântat împreună. Ea a continuat, a avut câteva hituri, după care s-a oprit brusc", a mai adăugat ea.

În ceea ce privește cariera sa, Monica a menționat faptul că îi este dor să cânte pe scenă, însă lucrează în televiziune, iar acest lucru îi mai alină dorul de momentele petrecute alături de colega sa de trupă. De asemenea, artista are și o fetiță de care este foarte mândră.

"Am o fetiţă, are 8 ani, o cheamă Maria Mădălina, e tare cuminte, nu ştiu cu cine seamănă. M-am reorientat spre televiziune. Îmi place foarte mult. În muzică nu am găsit pe nimeni care să îmi dea încredere. Eu m-am ocupat foarte mult de partea asta cu televiziunea. Prezint spectacole în perioada estivală. Sunt ca un pansament, îmi trece dorul de scenă, sunt la o televiziune locală. am păstrat legătura cu Costi", a mai povestit Monica Ene la Xtra Night Show.