Survivor România, 11 ianuarie 2026. Ce s-a întâmplat în tabăra Faimoșilor după pierderea jocului pentru imunitate

Episodul 3 din data de 11 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. După înfrângerea în fața Războinicilor, atmosfera din tabăra Faimoșilor devine tot mai tensionată. Cristian Boureanu și Călin Donca ajung în centrul antenției, iar diferențele de viziune ies la iveală. „Îl deranjează foarte mult ideile spuse de mine”, spune Boureanu despre Donca, într-un context în care strategiile și orgoliile par să cântărească din ce în ce mai mult.

Duminica, 11.01.2026, 20:00