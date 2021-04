Catherine Zeta-Jones, dezvăluiri neașteptate despre mariajul cu Michael Douglas

Pentru cei doi faimoși actori, vârsta s-a dovedit a fi doar un număr. Michael Douglas, în vârstă de 76 de ani și Catherine Zeta-Jones, în vârstă de 51 de ani, și-au unit destinele în anul 2000. Pentru Douglas, Zeta-Jones este cea de-a doua soție, după ce a mai fost căsătorit în trecut cu Diandra Luker (1977-2000).

Michael Douglas și soția sa cu 25 de ani mai tânără, Catherine Zeta-Jones au împreună doi copii, pe Dylan Michael Douglas, în vârstă de 20 de ani și pe Carys Zeta Douglas, în vârstă de 17 ani, conform dailymail.co.uk.

Michael mai are o fiică, pe nume Cameron Douglas, dintr-o căsnicie anterioarp cu Diandra Lucker, de care a divorțat în anul 2000.

De curând , Catherine Zeta-Jones a decis să vorbească deschis despre mariajul său cu Michael Douglas, deși toată lumea o blamează că și-a ales un partener mult mai în vârstă decât ea.

Actrița a ales să împărtășească lumii întregi secretul căsniciei sale de 20 de ani cu Michael Douglas. Cel mai important lucru este că cei doi nu și-au pierdut simțul umorului și adoră să petreacă timp împreună, în special pentru că nu au un program fix de lucru.

Dezvăluirile lui Catherine Zeta-Jones despre mariajul cu Michael Douglas

Într-un interviu pentru Wall Street Journal, Catherine a declarat: “Înainte de toate, ne distrăm de minune împreună. Soțul meu e cu 25 de ani mai mare decât mine, iar ăsta nu e un secret. Oricare relație nu ar fi una normal dacă nu ar trece și prin suișuri, dar și prin coborâșuri”.

“Cea mai importantă constantă este iubirea și respectul. Nu ne-am pierdut niciodată simțul umorului și ne simțim bine unul în compania celuilalt”, a mai adăugat frumoasa actriță care pare că a descoperit elixirul tinereții.

“Uneori avem mult timp de petrecut împreună și alteori deloc. Sunt zile când poate lucrez și 16 ore, dar și zile în care nu muncesc deloc. Și în cazul lui e la fel. Prin urmare, am avut de-a lungul relației nostre perioade lungi de timp în care am fost nevoiți să stăm singuri”, a dezvăluit actrița.

Timp de 12 ani, cei doi soți și-au crescut copiii pe Insula Bermuda, dar au știut mereu cum să-și respecte intimitatea unul celuilalt și timpul cu ei înșiși.

De ce boală suferă Michael Douglas

Din cauza faptului că în ultima vreme actorul a experimentat mai multe episoade de pierdere a memoriei, Catherine a decis să posteze pe Instagram un filmuleț în care a pus mai multe fotografii cu ei doi de-a lungul anilor, de când sunt căsătoriți.

Se pare că actorul crede că principala cauză a acestei deficiențe este consumul de marijuana, dar de curând tinde să creadă că sursa bolii este în altă parte și continuă să facă investigații.

De asemenea, Michael Douglas a recunoscut că nu a fot prea activ în timpul pandemiei și că e posibil că această afecțiune a sa să se fi accentuat și din cauza repaosului și a lipsei de exerciții pentru că nu și-a mai stimulat îndeajuns mintea.

Într-un interviu pentru publicația AARP, Michael Douglas a declarat:

“În timpul acestei perioade de carantină am fost destul de leneș și am stat pe canapea și am fost șocat de cât de mult mi-a scăzut energia. Chiar dacă memoria de lungă durată e ok și încă funcționează, cea de scurtă durată a fost afectată. Obișnuiam să cred că e din cauza marijuanei. Încă mă documentez”.