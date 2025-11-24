Ce afacere vrea să își deschidă fiica Ronei Hartner. Actrița îi aprecia talentul: „Este și foarte ambițioasă”

Rita Sumayla, fiica Ronei Hartner, se gândește să își deschidă propria afacere după ce va deveni majoră. Tânăra are o pasiune despre care puțini știu, dar pe care mama ei o aprecia foarte mult.

Duminică, 23 noiembrie 2025, s-au împlinit 2 ani de când Rona Hartner s-a stins din viață. Actrița a pierdut lupta cu boala cruntă după o perioadă lungă de suferință, lăsând în urmă o fiica îndurerată.

Rita Sumayla i-a fost alături mamei sale până la ultima suflare. Adolescenta a avut o relație deosebită cu femeia care i-a dat viață, motiv pentru care pierderea suferită a fost uriașă. Acesteia i-a fost extrem de greu să treacă peste momentul dificil.

După moartea Ronei Hartner, fetița ei a rămas în grija familiei. Rita Sumayla locuiește alături de unchiul ei, în Franța. Reon a făcut un sacrificiu uriaș pentru a ajunge tutorele fetiței, respectându-i promisiunea surorii sale.

Ce afacere vrea să își deschidă fiica Ronei Hartner după majorat

Pentru că este o prezență discretă, puțini sunt cei care știu că fiica Ronei Hartner are un curs de make-up. Rita Sumayla urmează să împlinească 18 ani, iar această nouă etapă vine cu un vis împlinit.

Adolescenta își dorește să își lanseze propria afacere: un salon de înfrumusețare.

„Sumayla e mai bine, are o comunicare bună cu toți, a făcut un an de școală de acasă, se gândește tot mai serios să își deschidă un salon de frumusețe în casă când face majoratul, adică pe 5 ianuarie, anul viitor. Are și studii în acest domeniu, a absolvit o școală privată de make-up”, a spus un apropiat al familiei, potrivit click.ro.

De asemenea, Rona Hartner și-a susținut fiica întotdeauna în ceea ce privește pasiunea pe care o are pentru make-up.

„Fiica mea, scumpa de ea, mă susține necondiționat, prin simplul fapt că nu îmi arată când plânge și că este speriată de situație. Este și foarte ambițioasă. A terminat școala de make-up artist în România și este foarte fericită de rezultatul pe care l-a obținut. Și pe mine m-a machiat frumos, par mai tânără cu zece ani”, a povestit regretata actriță în urmă cu câțiva ani, conform sursei citate mai sus.

Ce sacrificiu a făcut fratele Ronei Hartner pentru a ajunge tutorele legal al fetiței

Înainte să se stingă din viață, Rona Hartner a avut o rugăminte la fratele său. Actrița i-a cerut lui Reon să o ia în grijă pe fetița ei, iar acesta a făcut un sacrificiu uriaș pentru a ajunge tutorele legal al adolescentei.

Chiar dacă locuiește în Canada, Reon s-a mutat în Franța alături de nepoata lui.

„La parastas, fiica Ronei a fost însoțită și de unchiul Reon, care este tutorele ei, conform ultimei dorințe exprimate de Rona. Reon lucrează de la distanță în Canada (pe fusul orar de acolo), ca să poată locui cu fetița în Franța, la Toulon. Nu e deloc ușor. Dar, s-a adaptat, ține foarte mult la Sumayla, are grijă de ea, alături de bunica!”, a mai spus apropiatul familiei, conform sursei citate mai sus.