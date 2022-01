Ce face văduva lui Benone Sinulescu, la două luni de la moartea celebrului artist. Dezvăluirile emoționante ale Elenei Sinulescu

Benone Sinulescu s-a stins din viață pe 18 noiembrie 2021, lăsând în urmă o văduvă îndurerată. Elena Sinulescu a descris primele două luni de după moartea soțului i ca fiind extrem de dificile. Văduva lui Benone Sinulescu a mărturisit că în fiecare moment gândul ei zboară la regretatul artist, mai ales că în casă sunt numeroase obiecte care îi trezesc amintiri.

„E greu, este foarte greu fără Benone al meu. Ce pot face însă?! Nu sunt genul care să mă plâng în public. Numai eu știu câte am pătimit în ultimele luni de când am rămas singură”, a spus Elena Sinulescu.

Elena Sinulescu, dezvăluiri emoționante. Ce spune văduva lui Benone Sinulescu, la două luni de la moartea artistului

„Aproape în fiecare moment al zilei sau al nopții gândul meu zboară spre zilele în care eram împreună. În plus, te lovești din toate colțurile casei de câte un lucru care îmi trezește câte o amintire. Și nici nu se stinge bine clipa că o alta, poate mai dureroasă îi ia locul! Nu doresc nimănui să treacă prin ce trece un om rămas aproape singur pe lume!', a mai spus văduva lui Benone Sinulescu, potrivit impact.ro.

În luna noiembrie a anului 2021 vestea morții lui Benone Sinulescu întrista lumea artistică. Celebrul cântăreț a murit la vârsta de 84 de ani. Artistul s-a stins lăsând în urmă o mulțime de melodii celebre. Printre albumele care l-au consacrat pe Benone SInulescu se numără: „Pe Drumul Căruțelor”, „Rămâi, Mândruțo, Cu Bine", „Cînd Eram În Satul Meu”, „Aleargă Dorule, Aleargă”, „La Căsuța Cu Pridvor”, „Roata vieții”, sau „Tinerețe trecătoare”.

Benone Sinulescu a murit la o zi după ce el și soția lui au împlinit 40 de ani de căsnicie.

Ce avere avea Benone Sinulescu. Artistul și-a scris testamentul în 2014

Potrivit testamentului său, Benone Sinulescu deținea case în București, Buzău și Arad. Celebrul artist a avut grijă să-i lase soției sale drepturile de autor.

„Eu şi soţia mea avem reciprocitate… Dacă mor eu, totul îi rămâne ei… Şi drepturile de autor, casele din Bucureşti, Buzău şi de lângă Arad, banii, toată averea noastră. Şi invers… Doar că soţia mea, fiind inginer chimist, nu are drepturi de autor. În acest sens, am făcut deja testamentul la notariat. Am preferat să fie ceva gândit din vreme. Drepturile de autor nu le vom lăsa de izbelişte. După ce niciunul dintre noi nu va mai trăi, avem nepoţi. Şi eu, şi nevastă-mea avem familii mari", a declarat Benone Sinulescu, la acea vreme, potrivit viva.ro.

Benone Sinulescu a fost cunoscut pentru numărul de case pe care l-a achiziționat din munca sa de pe scenă de peste 65 de ani.

„Mi se spune Nea Beni, şapte case, mai tare ca Adrian Năstase. Așa se lăuda el, prietenilor, la petreceri!”, spuneau apropiații pentru impact.ro.

