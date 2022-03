Ce facultate face fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, Carmina. Toți cred ca va merge pe urmele tatălui sau

Liviu Vârciu este un tată împlinit, care își crește copiii cu multă grijă și este atent la toate nevoile lor. Carmina, tânăra în vârstă de 19 de ani, aflată deja la vârsta maturității își croiește drumul pe care vrea să meargă și pare că se intersectează cu cel al tatălui său.

Fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, din prima căsătorie cu Ami Teiceanu, părăsește Aradul, acolo unde a crescut alături de mama sa, și vine în Capitală să studieze.

Ce facultate face Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu

Liviu Vârciu i-a luat apartament fiicei sale Carmina. Tânăra se mută la București pentru studii, însă nu a apucat încă să guste din viața de Capitală din cauză că renovările nu s-au încheiat, mai mult, școala fiind încă online, nu a necesitat vreo schimbare de forță majoră.

"Am avut “norocul” să nu mă pot muta încă din cauza faptului că apartamentul nu este gata în totalitate. Așa că am reușit să trag de timp pentru a mai petrece timp cu toți ai mei. Cu mama, în special", a declarat Carmina pentru Redacția.ro. De asemenea, ea a discutat Și despre relația pe care o are în prezent cu Liviu Vârciu, punând accent pe faptul că tensiunile dintre ei, iscate în urmă cu mult timp, au dispărut: "Cu tata sunt bine și mă bucura asta. Ne înțelegem super și, cum am mai zis, uneori parca nu e tata, parcă e fratele meu mai mare. Au trecut vremurile rele".

Liviu Vârciu a avut grijă să aranjeze totul la București pentru venirea sa. Acesta i-a cumpărat un apartament unde va locui singură .

Ea a mărturisit că i-ar plăcea exploreze domeniul publicității, însă pentru moment are, totuși, multe direcții pe care vrea să le urmeze: "Nu aș putea spune exact. Sunt multe lucruri care mă fascinează și care ma atrag, dar nu m-am gândit inca 100% la ceva anume. Mi ar plăcea să activez în domeniul publicității, dar acum am gânduri mult mai diferite despre aceste domenii, poate le voi afirma când va fi momentul potrivit".

Carmina se bucură de studenție și este mândră de colegii săi. După facultatea pe care și-a ales-o pare că vrea să calce pe urmele tatălui său care a făcut carieră în televiziune, domeniul fiind apropiat fix de meseria lui Liviu Vârciu: "Sunt studentă la Jurnalism, primul semestru s-a încheiat destul de bine. Îmi pare rău că nu ne putem duce fizic. Am niște colegi super faini și chiar m-aș bucura să mă pot instala în totalitate acolo", mai spune tânăra pentru aceeași sursă.

Carmina a declarat și că s-a recuperat ușor după operația suferită la sfârșitul anului 2021: "De mică sufeream de miopie. Aveam dureri îngrozitoare de cap și de ochi. S-a stresat mama cu mine atât de mult încât am hotărât sa îmi fac operație cu laser la unul dintre cei mai buni doctori".

