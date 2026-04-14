Ce fotografie a postat Ana Porgras cu familia sa de Paște. Cum arată fosta gimnastă la mai puțin de un an de când a devenit mamă

Ana Porgras a publicat imagini rare de Paște alături de familie și fiul său, Vladimir. Cum arată fosta gimnastă la mai puțin de un an de când a devenit mamă.

Ana Porgras se bucură de una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Fosta gimnastă este mămică, iar această etapă pare să fie de bun augur pentru ea și pentru partenerul său. Cei doi au petrecut sărbătorile pascale în familie și au distribuit o imagine rară cu copilul lor.

Ce fotografie a postat Ana Porgras cu familia sa de Paște

Sportiva s-a recuperat complet după ce a adus pe lume primul său copil, pe Vladimir, în vara anului 2025. Fosta gimnastă și Ionuț Togoie trăiesc o poveste de dragoste minunată, iar de când au devenit părinți pare că viața lor este completă. Ana, care s-a refăcut rapid după naștere, nu a ezitat să posteze imagini din vacanța de Paște.

Aceasta a fost surprinsă mai întâi într-o fotografie de familie, iar mai apoi a publicat două imagini: una cu băiețelul ei și una cu Ionuț Togoie și Vladimir. În ultima fotografie, micuțul Vladimir apare în brațele tatălui său, în timp ce acesta îl duce să mângâie poneii. Alături de caruselul de imagini rare de familie, Ana a transmis și un mesaj pentru urmăritorii săi din mediul online.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Paște binecuvântat alături de cei dragi vă doresc!”, a scris gimnasta în mediul online. Postarea sa a strâns rapid mii de aprecieri din partea celor care o urmăresc. De altfel, Ana este cunoscută pentru faptul că își ține la curent admiratorii cu momentele importante din viața sa.

Ce a spus Ana Porgras despre rolul de mamă

Ana Porgras a vorbit deschis despre emoțiile trăite odată cu venirea pe lume a fiului său.

„Vladimir a venit pe lume pe 22.06.2025, la ora 17:27, într-o zi în care timpul s-a oprit în loc și totul s-a schimbat pentru noi. Dragul nostru Vladimir, ești tot ce ne-am știut că ne lipsea. Te iubim infinit și îți promitem că vom fi mereu lângă tine, așa cum tu ai fost mereu așteptat de noi”, spunea Ana într-o postare din trecut.

Gimnasta a fost vizibil emoționată, iar mesajul său a atras mii de aprecieri și felicitări din partea comunității sale. Ulterior, aceasta a publicat un nou mesaj în care a vorbit despre experiența de proaspătă mămică și despre schimbările din viața sa.

„Uneori, viața îți aduce oamenii potriviți exact când ai cea mai mare nevoie de ei. Pe tine te-am întâlnit într-un moment în care nici nu știam cât de mult aveam nevoie de iubire, de liniște, de sprijin. Îți mulțumesc pentru tot ce ești și pentru tot ce aduci în viața mea de zi cu zi. Îți mulțumesc mai ales pentru că mă faci mamă”, a mai spus aceasta.

Postările gimnastei reflectă bucuria și împlinirea pe care le trăiește în această perioadă. Ana Porgras a demonstrat că rolul de mamă i se potrivește perfect și că această etapă i-a adus o fericire aparte, pe care o împărtășește cu cei care o urmăresc.